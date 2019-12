Raed Arafat rupe tăcerea despre cazul fetiței în comă ținută ore în șir la UPU: ”Nu putem vorbi de batjocură!” Cum a ratat Ambulanța „întâlnirea” cu elicopterul SMURD 

„Între timp, la orele 16:03 elicopterul de la Craiova primeste o alerta de decolare pentru un accident rutier in zona Dragasani, judetul Valcea, iar la 16:17 minute, in urma informatilor ca nu mai este nevoie de elicopterul SMURD la accidentul respectiv, dispecerul, afland de accidentul de la Baile Govora, redirectioneaza elicopterul catre locul de aterizare din Fedelesoiu, la 8 km de Rm Valcea, locul obisnuit unde se aterizeaza in vederea preluarii pacientilor ne-existand un loc de aterizare special destinat langa spital. Decizia de a nu trimite elicopterul direct la Baile Govora era bazata pe informatia ca ambulanta in care se afla fetita se indreapta deja sprea Rm Valcea fiind inutila deplasarea la Baile Govora”, mai scrie Arafat.

Elicopterul aterizează în jurul orelor 16:40 și anunță medicul care era cu echipajul SMURD că elicopterul nu poate aștepta mai mult decât 8-10 minute, întrucât urmează să se lase întunericul, iar decolarea devine riscantă în zona respectivă.

Fetiţă de 11 ani în comă, ţinută cu orele în Camera de Gardă, după ce tatăl ei, băut, s-a răsturnat cu maşina. Singura ei șansă, „ratată” de echipajul de pe ambulanță

„Medicul care insotea fetita, si care a fost obligat sa se opreasca de mai multe ori să o ingrijeasca, sesizeaza ca nu are cum sa ajunga în acest interval de timp la elicopter si decide sa duca fetita la UPU din cadrul Spitalul de Urgenta Rm Valcea. Elicopterul a parasit zona la orele 16:48 iar pacienta a ajuns la UPU la orele 16:56, intrand in investigatii dupa ce a fost stabilizata si intubata, fiind pusa in coma indusa de medicii de la UPU”, mai transmite șeful DSU.

În cazul în care medicul decidea să meargă cu fetița la elicopter, acesta ajungea mai târziu decât orele 16:56 având o distanță suplimentară de parcurs, iar medicul din elicopter trebuia să intubeze fetiță și să o stabilizeze înaintea decolării, „ce ar fi însemnat o muncă de cel puțin 20-30 minute la fața locului”, devenind imposibilă decolarea înaintea de lăsarea întunericului.