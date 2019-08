Modul de a acționa al lui Gheorghe Dincă, rupt din manualele de criminalistică! Detaliile incredibile care au ieșit la iveală după reconstituirea traseului criminalului

Şi-a premeditat Gheorghe Dincă lovitura? A încercat să-i inducă pe anchetatori în eroare? A organizat totul ca la carte? Reconstituirea pas cu pas a traseului monstrului din Caracal oferă răspunsuri la toate aceste întrebări. Modul de a acţiona e rupt din manualele de criminalistică!

Cu o zi înainte să o răpească pe Alexandra, Gheorghe Dincă își căuta oameni care să-l ajute la muncă, motiv pentru care a mers la casa fiului finului său în Redea.

”Are nevoie de doi băieți ca să sorteze fiare. L-am sunat și i-am spus că nu pot să vină miercuri și asta a fost tot”, a mărturisit fiul finului lui Gheorghe Dincă.

Momentul in care s-a întors in Caracal este suprins de camarele de supravghere din Redea.

Ziua fatidica de 24. Dinca se duce acolo unde stau "rechinii" la ocazie. O ia pe Alexandra, in jurul orei 09.10 din locul unde se face autostopul. Este dusa la liceul Mihai Viteazu si pe strada cu acelasi nume, fata este sechetstrata. Barbatul care are folie neagra pe geamuri, sub pretextul ca nu poate deschide automat usile, vine pe bancheta din spate. O sechestreaza pe alexandra, o leaga cu scotch si o lasa acolo. Pleaca apoi catre casa lui cu " prada". Primele imagini cu masina in care se afla Alexandra sunt suprinse la statia de GPL.

Ulterior alte camere suprins masina pe strada Craiovei, unde se află casa groazei. Aici începe calvarul Alexandrei. Timp de 22 de ore Gheorghe Dinca nu a părăsit casa.

Data de 25 iulie. Camerele de supraveghere suprind pas cu pas traseul lui Gheorghe Dincă. Criminalul dă dovadă că știe ce face, că încearcă să-și acopere urmele, că este precaut și că face tot ce poate să-i inducă pe părinții fetei pe o pistă falsă.

Ora 08.40, Gheroghe Dincă își face apariția cu mașina sa în centrul minicipiului Caracal.Parchează autoturismul asigurându-se că e în văzul lumii. Se duce apoi la mașină, o încuie, apoi se ascunde practic după un autobuz, unde în dreptul unei curți aruncă un șervețel în care este posibil să fi fost probe, bijuterii. Apoi pleacă spre Craiova cu o maşină de ocazie.

Odată ajuns în Craiova se duce la un centru comercial, de unde cumpără o cartelă și îi sună pe părinții Alexandrei. Le spune că este ginerele, că fata a plecat în Londra să facă bani și apoi este suprins urcându-se într-un taxi în faţa magazinului și pleacă spre centrul oraşului.

Se întoarce în Caracal după aproape două ore tot cu o maşină d eocazie. Cu puţin înainte de ora 12 stim ca a intrat in casa, de la acel moment Alexandra nu a mai putut fi contactată.

Dupa aproximativ jumatate de oră barbatul este suprins când coboară dintr-un autoturism albastru al unui vecin şi îşi recuperează autoturismul.

Dinca se intoarce acasa cu maşina lui, iar 18 ore mai târziu polițiștii descind în casa lui.