Restaurantul La PLĂCINTE este #UnulPentruAltul

Să descoperim împreună provocările unui alt restaurant din comunitatea noastră. Maria Ciună, Director General La PLĂCINTE, ne povestește despre importanța adaptării la schimbările majore ale pieței și păstrarea optimismului.

De cât timp sunteți în industrie și care este specializarea voastră?

Maria Ciună, Director General La PLĂCINTE: În România suntem prezenți din 2013, însă avem în spate experiența din Moldova, unde La PLĂCINTE funcționează din anul 2000. Ne-am consacrat locul în inimile consumatorilor cu celebrele plăcinte, evident 😊, dar și cu specialități si preparate moldovenești.

Doar ca să amintim câteva dintre cele mai iubite preparate ale noastre, aș menționa: plăcinta domnească cu brânză de vaci și stafide, învârtita cu vișine, sarmalele moldovenești, pelmenii și căciula lui Guguță.

eatZZ.ro: Care este impactul pandemiei asupra ta, la nivel personal? Dar asupra voastră profesional?

Maria Ciună: Pandemia ne-a încurajat sa creăm proiecte pentru piețe noi și pentru categorii de clienți total diferiți.

Pentru că în pandemie obiceiurile de consum s-au modificat enorm, am gândit și am creat produse care să poată fi achiziționate din retail, produse semipreparate, păstrând însă gustul La PLĂCINTE și calitatea materiei prime cu care clientul nostru este deja obișnuit. Produsele urmează să fie găsite în marile lanțuri de hypermarketuri în scurt timp.

În același timp, în toată perioada aceasta de schimbări masive, am reușit să culegem cumva rodul muncii noastre anterioare și să ne păstrăm afacerea în picioare datorită valorilor care stau la baza acesteia. La PLĂCINTE utilizează cu rigoare standarde de bună practică, siguranță alimentară, calitate și trasabilitate încă de la înființare pe vremea când acestea nu erau un must have. Perioada aceasta ne-a arătat că ceea ce facem este perceput ca valoros de clienții noștri care înteleg utilitatea acestor standarde.

Personal, pandemia m-a ajutat să îmi fac timp mai mult pentru pasiunile mele pe care le tot neglijam anterior.

eatZZ.ro: Ce mănânci foarte des din bucătăria voastră? Sau ce fel de mâncare ne recomanzi din bucătăria voastră?

Maria Ciună: Eu sunt foarte pofticioasă și mănânc din toate preparatele, însă cel mai des aș mânca plăcintă cu brânză și verdeață pentru că de fiecare dată mă duce cu gândul la prispa bunicii mele, la cerul ei plin de stele și la toate bunătățile copilăriei mele.

eatZZ.ro: Suntem convinși că ești mare iubitoare a preparatelor voastre, dar când ai poftă de altceva, ce alegi?

Maria Ciună: Uneori comand paste de la TRATTORIA IL CALCIO, îmi plac în mod special pennele siciliane al forno con guanciale, pollo sfilacciato e funghi sau insalata speciale.

eatZZ.ro: Ai un mesaj pentru noi? O poveste? Un sfat?

Maria Ciună: Un citat celebru spune că din haos se nasc stelele, iar perioada pe care tocmai o traversăm este pe cale să producă viitoare stele pentru fiecare industrie. Stelele din Ho.Re.Ca. vor fi acele afaceri care au avut viteză de reacție și capacitatea de a-și adapta produsele, procesele, strategia de vânzare către noua realitate. Dacă privim această perioadă prin perspectiva beneficiilor, vom fi recunoscatori.

