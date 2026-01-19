Antena Căutare
Rezultate Loto, 18 ianuarie 2026. Report la Joker 9,54 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru următoarea extragere

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 22 ianuarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 10:46 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 12:16
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Joi, 22 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 36.113 de castiguri in valoare totala de peste 2,96 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 18 ianuarie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Duminică, pe 18 ianuarie 2026, au avut loc tragerile loto. Se pare că și de data aceasta s-au înregistrat reporturi semnificative la Joker și Loto 6/49.

La tragerile Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 17,2 milioane de lei. La categoria a II-a s-au înregistrat 16 câștiguri în valoare de câte 24.822,18 lei fiecare. La categoria a III-a au fost 830 premii în valoare totală de 388,78 lei.

La tragerile Noroc, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 1.867.739,76 de lei. La categoria a II-a avem un report în valoare de 54.230,16 lei, iar la categoria a III-a s-au câștigat 2 premii în valoare de 27.115,08 lei.

La tragerile Loto 5/40 se înregistrează un report în valoare de 90.543,00 de lei la categoria I. La categoria a II-a s-a înregistrat un premiu în valoare totală de 126.059,00 de lei.

La tragerea Super Noroc se înregistrează un report în valoare de 162.933,44 de lei, iar categoria a II-a s-au câștigat 4 premii în valoare de 1.575,32 de lei.

Cel mai important report este cel de la Joker, unde este vorba despre suma de 48.580.226,11 de lei, la categoria I, adică de 9,54 milioane de euro. La categoria a II-a avem un report de 125.802,43 de lei, iar la categoria a III-a s-au înregistrat 6 câștiguri în valoare totală de 20.967,07 de lei.

La Noroc Plus, atât la categoria I avem un report în valoare de 339.676,56 de lei. La categoria a doua s-a înregistrat un report în valoare de 43.600,08 de lei.

Rezultatele Loto de duminică, 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 18 ianuarie 2026: 24, 21, 33, 4, 41 + 19

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 18 ianuarie 2026: 2 3 6 5 9

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 18 ianuarie 2026: 35, 37, 9, 19, 14, 26

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 18 ianuarie 2026: 2 7 9 4 6 8

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 18 ianuarie 2026: 3 8 7 0 2 2 0

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 18 ianuarie 2026: 26, 2, 32, 23, 28, 11

