Ce se întâmplă la mormântul marelui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moartea lui! Detaliul ce i-a făcut pe toți să se uite mirați

Marele actor Gheorghe Dinică s-a stins din viață în urmă cu 16 ani. Descoperă ce se întâmplă la mormântul acestuia și de ce mulți se opresc mirați în dreptul locului său de veci.

Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 13:13 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 14:53
Descoperă detalii despre ce se întâmplă în prezent cu mormântul marelui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moartea lui

Celebrul și mult îndrăgitul actor Gheorghe Dinică s-a stins din viață în anul 2009, la vârsta de 75 de ani, și a fost înmormântat la cimitirul Bellu din Capitală. Cei care obișnuiesc să meargă la acest cimitir au putut observa ce se întâmplă la mormântul lui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moartea lui. Mulți s-au mirat când au descoperit un detaliu neașteptat la locul acestuia de veci. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

În anul 2009, maestrul Gheorghe Dinică s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, la Spitalul Floreasca, din cauza unor complicații medicale apărute după o operație de colecist.

A jucat în zeci de piese de teatru și în peste 70 de filme și era vestit mai ales pentru modul magistral în care dădea viață personajelor negative. Pasiunea sa pentru actoria s-a manifestat încă din adolescență și dintre interpretările memorabile de film le menționăm pe cele din producțiile: „Străinul”, „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte”, „De ce trag clopotele, Mitică?”, „Secretul lui Bachus”, „Secretul lui Nemesis”, „Liceenii în alertă”, „Filantropica” și „Orient Express”. A ridicat mii de spectatori în picioare în sălile de teatru și a fermecat generații de toate vârstele cu interpretări de neuitat și cu replici savuroase, ce au rămas în istoria cinematografiei românești.

În prezent, cei care merg prin cimitirul Bellu pot vedea ce se întâmplă la mormântul marelui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moartea lui. Se pare că locul de veci al regretatului actor se află într-o condiție nu tocmai bună. Deși se află pe Aleea Artiștilor, locul nu pare să fi fost îngrijit de curând, oferind astfel trecătorilor o imagine dezolantă. Imagini cu locul de veci al lui Gheorghe Dinică au fost publicate de viva.ro AICI.

Mai mult decât atât, un alt detaliu ce a atras atenția tuturor imediat a fost faptul că pe cruce se află deja scris numele Gabrielei Georgeta Dinică, alături de data de naștere. Văduva maestrului a ales să pregătească locul de veci, semn că cei doi vor fi înmormântați împreună, atunci când va veni momentul. Deși pe unii i-ar putea mira detaliul, aceasta este o practică frecventă în cimitirele din România.

(P) Vrei un teren de sport care să dureze? Sport Makers îți arată cum se face corect...
Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
