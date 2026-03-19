Ce mesaj dureros de emoționant a transmis Nidia Moculescu, chiar în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 89 de ani! Ce a zis

Nidia Moculescu a transmis un mesaj dureors de emoționant pentru tatăl său. Horia Moculescu ar fi împlinit 89 de ani pe 18 martie 2026.

Horia Moculescu, regretatul compozitor și pianist, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce fusese internat la Institutul Clinic Matei Balș din Capitală din cauza unor probleme medicale de natură renală. Acesta ar fi împlinit vârsta de 89 de ani pe data de 18 martie 2026, prilej cu care fiica sa, Nidia Moculescu, a ținut să transmită un mesaj dureros de emoționant. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre acest subiect.

În noiembrie 2025, celebrul și apreciatul compozitor și pianist Horia Moculescu s-a stins din viață și s-a aflat faptul că în ultimele sale zile de viață acesta a avut nevoie de dializă, din cauza unor probleme medicale de natură renală.

În vara lui 2025, Horia Moculescu a stârnit numeroase îngrijorări în rândul fanilor săi atunci când a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit și cu un tonus scăzut. Ulterio, în noiembrie 2025, acesta a fost internat de urgență la Institutul Clinic Matei Balș din Capitală, pe secția de terapie intensivă. S-a confruntat cu anumite complicații la nivelul plămânilor, accentuate de bolile cornice preexistente. Deși medicii au făcut tot ce a fost posibil pentru a-l ține în viață, maestrul s-a stins din viață în data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Acesta lucru ce a adus un imens val de durere pentru fiica lui, Nidia Moculescu.

„Azi ar fi fost ziua ta! La multi ani, in Ceruri, tata!”, a fost mesajul dureros de emoționant transmis de Nidia Moculescu pe pagina sa de Instagram, chiar în dreptul unei fotografii în care ea apare alături de regretatul său tată.

Așa cum era de așteptat, numeroase persoane au reacționat și au transmis mesaje și aprecieri, au informat cei de la spynews.ro.

„Mă bucur ca am fost si eu contemporana ptr cativa ani buni cu un om de o cultura si un talent inegalabil, un lord.🌸”, „😢...sigur de acolo de SUS te veghează!”, iată doar câteva dintre mesajele celor care i-au transmis fiicei regretatului compozitor un gând bun într-o astfel de zi tristă.