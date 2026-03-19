Ce mesaj dureros de emoționant a transmis Nidia Moculescu, chiar în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 89 de ani! Ce a zis

Nidia Moculescu a transmis un mesaj dureors de emoționant pentru tatăl său. Horia Moculescu ar fi împlinit 89 de ani pe 18 martie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 14:39 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 17:10
Descoperă ce mesaj a transmis fiica regretatului compozitor, Horia Moculescu | hepta

Horia Moculescu, regretatul compozitor și pianist, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după ce fusese internat la Institutul Clinic Matei Balș din Capitală din cauza unor probleme medicale de natură renală. Acesta ar fi împlinit vârsta de 89 de ani pe data de 18 martie 2026, prilej cu care fiica sa, Nidia Moculescu, a ținut să transmită un mesaj dureros de emoționant. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre acest subiect.

În noiembrie 2025, celebrul și apreciatul compozitor și pianist Horia Moculescu s-a stins din viață și s-a aflat faptul că în ultimele sale zile de viață acesta a avut nevoie de dializă, din cauza unor probleme medicale de natură renală.

Citește și: Ce pensie a avut Horia Moculescu și ce avere lasă în urmă regretatul compozitor. El s-a stins din viață la vârsta de 88 ani

În vara lui 2025, Horia Moculescu a stârnit numeroase îngrijorări în rândul fanilor săi atunci când a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit și cu un tonus scăzut. Ulterio, în noiembrie 2025, acesta a fost internat de urgență la Institutul Clinic Matei Balș din Capitală, pe secția de terapie intensivă. S-a confruntat cu anumite complicații la nivelul plămânilor, accentuate de bolile cornice preexistente. Deși medicii au făcut tot ce a fost posibil pentru a-l ține în viață, maestrul s-a stins din viață în data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Acesta lucru ce a adus un imens val de durere pentru fiica lui, Nidia Moculescu.

Citește și: Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Cine a rupt tăcere după înmormântarea marelui compozitor

„Azi ar fi fost ziua ta! La multi ani, in Ceruri, tata!”, a fost mesajul dureros de emoționant transmis de Nidia Moculescu pe pagina sa de Instagram, chiar în dreptul unei fotografii în care ea apare alături de regretatul său tată.

Așa cum era de așteptat, numeroase persoane au reacționat și au transmis mesaje și aprecieri, au informat cei de la spynews.ro.

colaj foto cu horia moculescu

„Mă bucur ca am fost si eu contemporana ptr cativa ani buni cu un om de o cultura si un talent inegalabil, un lord.🌸”, „😢...sigur de acolo de SUS te veghează!”, iată doar câteva dintre mesajele celor care i-au transmis fiicei regretatului compozitor un gând bun într-o astfel de zi tristă.

Fiul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Imaginea emoționantă pe care actrița a postat-o cu micuțul ei...
AS.ro Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
Observatornews.ro Shero Talk aduce pantofii roșii pe treptele Ateneului, în memoria victimelor violenţei domestice Shero Talk aduce pantofii roșii pe treptele Ateneului, în memoria victimelor violenţei domestice
Antena 3 Atac surpriză de la un aliat din Golf împotriva lui Trump: „Războiul din Iran e un dezastru” Atac surpriză de la un aliat din Golf împotriva lui Trump: „Războiul din Iran e un dezastru”
SpyNews Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Fiul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Imaginea emoționantă pe care actrița a postat-o cu micuțul ei
Fiul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Imaginea emoționantă pe care actrița a postat-o cu micuțul ei
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
Prima reacție a lui Betty Salam după valul de hate pe care l-a primit legat de custodia fiului ei. Artista a răbufnit
Prima reacție a lui Betty Salam după valul de hate pe care l-a primit legat de custodia fiului ei. Artista a răbufnit
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final!
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final! BZI
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat Jurnalul
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
