Home Showbiz Vedete Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani

Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani

Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Au trecut peste 10 ani de la momentul care a emoționat o țară întreagă, iar artista s-a transformat complet la 24 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 21 Martie 2026, 10:00 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 20:07
Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star

Au trecut mai bine de zece ani de când Elena Hasna a devenit „fetița-fenomen” de la Next Star. Tânăra a devenit cunoscută după ce a participat la unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de talente pentru copii din România.

Deși pe scena emisiunii au urcat numeroși concurenți talentați, iar mulți dintre ei au avut prestații memorabile, Elena Hasna – pe atunci doar o fetiță de 12 ani – a rămas în inimile publicului.

Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star

Originară din Târgu Jiu, Elena a atras atenția întregii țări după interpretarea emoționantă a piesei „Je suis malade”, celebră în repertoriul artistei Lara Fabian. Vocea sa puternică și matură pentru vârsta pe care o avea a impresionat publicul, dar și juriul emisiunii. Momentul ei a devenit rapid viral pe internet și a fost distribuit de mii de ori pe rețelele sociale.

Citește și: Elena Hasna, fetița-fenomen de la Elena Hasna, lansează melodia Nu mă mai minți: Urmează să scot și varianta în franceză

Grație acestui moment, Elena Hasna a reușit să depășească granițele țării și să devină cunoscută și în străinătate. Interpretarea sa a strâns peste 37 de milioane de vizualizări pe platformele online, iar popularitatea ei a continuat să crească în anii care au urmat. Nu întâmplător, publicul și presa au început să o numească „fetița-fenomen”, un supranume care a rămas asociat cu imaginea ei.

Citește și: Neatza cu Răzvan și Dani. Elena Hasna cântă live melodia I love you, goodbye

Fosta concurentă de la Next Star a crescut sub lumina reflectoarelor și în atenția publicului. După participarea la emisiune, Elena a apărut de mai multe ori la televizor și pe diverse scene, unde a continuat să impresioneze cu interpretări sensibile și o tehnică vocală tot mai bine conturată. De la o apariție la alta, tânăra a demonstrat că talentul său nu a fost doar un moment de succes trecător, ci începutul unei cariere artistice promițătoare.

Cum s-a transformat Elena Hasna în ultimii ani

Astăzi, la 24 de ani, Elena Hasna se afirmă ca o artistă matură și sigură pe drumul ei. Deși anii au trecut, tânăra și-a păstrat trăsăturile naturale care au cucerit publicul încă din copilărie. Ochii luminoși și zâmbetul cald sunt aceleași care au făcut-o îndrăgită în fața telespectatorilor, însă în spatele lor se află acum mai multă experiență și încredere.

Evoluția sa a fost una constantă și remarcabilă. Elena a continuat să lucreze la dezvoltarea sa artistică, să cânte pe scenă și să își construiască pas cu pas o carieră în muzică. Experiențele acumulate de-a lungul anilor au ajutat-o să își definească stilul și să își consolideze identitatea artistică.

Citește și: O mai țineți minte pe Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star? S-a transformat într-o domnișoară superbă: „Eram un copil care voia doar să cânte”

De altfel, emisiunea Next Star a reprezentat pentru Elena Hasna un adevărat punct de lansare. Show-ul a oferit o platformă importantă pentru copiii talentați din România, iar unii dintre foștii concurenți au reușit ulterior să își construiască cariere solide în muzică sau în lumea televiziunii.

Pentru Elena, participarea la Next Star a fost doar începutul unui drum care continuă și astăzi, la mai bine de un deceniu de la momentul care a făcut-o celebră. Talentul, munca și pasiunea pentru muzică rămân ingredientele care o definesc și care o ajută să își mențină locul în atenția publicului.

Cum arată acum Delia fără machiaj și fără filtre la vârsta de 44 de ani. Cum au reacționat fanii artistei...
AS.ro Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Observatornews.ro Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Citește și
Ultimele imagini cu Chuck Norris înainte să moară: ce tehnici de luptă a împărtășit cu fanii și online
Ultimele imagini cu Chuck Norris înainte să moară: ce tehnici de luptă a împărtășit cu fanii și online
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a... Catine.ro
Kate Middleton, look seducător. Cum a uimit recent, la Banchetul de Stat oferit în cinstea președintelui nigerian
Kate Middleton, look seducător. Cum a uimit recent, la Banchetul de Stat oferit în cinstea președintelui nigerian
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: „I-au aruncat-o în lac…”
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem HelloTaste.ro
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
