Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani

Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Au trecut peste 10 ani de la momentul care a emoționat o țară întreagă, iar artista s-a transformat complet la 24 de ani.

Au trecut mai bine de zece ani de când Elena Hasna a devenit „fetița-fenomen” de la Next Star. Tânăra a devenit cunoscută după ce a participat la unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de talente pentru copii din România.

Deși pe scena emisiunii au urcat numeroși concurenți talentați, iar mulți dintre ei au avut prestații memorabile, Elena Hasna – pe atunci doar o fetiță de 12 ani – a rămas în inimile publicului.

Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star

Originară din Târgu Jiu, Elena a atras atenția întregii țări după interpretarea emoționantă a piesei „Je suis malade”, celebră în repertoriul artistei Lara Fabian. Vocea sa puternică și matură pentru vârsta pe care o avea a impresionat publicul, dar și juriul emisiunii. Momentul ei a devenit rapid viral pe internet și a fost distribuit de mii de ori pe rețelele sociale.

Grație acestui moment, Elena Hasna a reușit să depășească granițele țării și să devină cunoscută și în străinătate. Interpretarea sa a strâns peste 37 de milioane de vizualizări pe platformele online, iar popularitatea ei a continuat să crească în anii care au urmat. Nu întâmplător, publicul și presa au început să o numească „fetița-fenomen”, un supranume care a rămas asociat cu imaginea ei.

Fosta concurentă de la Next Star a crescut sub lumina reflectoarelor și în atenția publicului. După participarea la emisiune, Elena a apărut de mai multe ori la televizor și pe diverse scene, unde a continuat să impresioneze cu interpretări sensibile și o tehnică vocală tot mai bine conturată. De la o apariție la alta, tânăra a demonstrat că talentul său nu a fost doar un moment de succes trecător, ci începutul unei cariere artistice promițătoare.

Cum s-a transformat Elena Hasna în ultimii ani

Astăzi, la 24 de ani, Elena Hasna se afirmă ca o artistă matură și sigură pe drumul ei. Deși anii au trecut, tânăra și-a păstrat trăsăturile naturale care au cucerit publicul încă din copilărie. Ochii luminoși și zâmbetul cald sunt aceleași care au făcut-o îndrăgită în fața telespectatorilor, însă în spatele lor se află acum mai multă experiență și încredere.

Evoluția sa a fost una constantă și remarcabilă. Elena a continuat să lucreze la dezvoltarea sa artistică, să cânte pe scenă și să își construiască pas cu pas o carieră în muzică. Experiențele acumulate de-a lungul anilor au ajutat-o să își definească stilul și să își consolideze identitatea artistică.

De altfel, emisiunea Next Star a reprezentat pentru Elena Hasna un adevărat punct de lansare. Show-ul a oferit o platformă importantă pentru copiii talentați din România, iar unii dintre foștii concurenți au reușit ulterior să își construiască cariere solide în muzică sau în lumea televiziunii.

Pentru Elena, participarea la Next Star a fost doar începutul unui drum care continuă și astăzi, la mai bine de un deceniu de la momentul care a făcut-o celebră. Talentul, munca și pasiunea pentru muzică rămân ingredientele care o definesc și care o ajută să își mențină locul în atenția publicului.