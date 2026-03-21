Cine este iubitul Patriciei Vizitiu. Concurenta de la Survivor România 2026 trăiește o poveste de iubire de 12 ani

Patricia Vizitiu și partenerul său cunosc secretul dragostei adevărate. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire de 12 ani, iar împreună par de neoprit.

Patricia Maria Vizitiu este cunoscută în special în lumea sportului. Concurenta din echipa Faimoșilor este o jucătoare profesionistă de handbal din România.

Cine este iubitul Patriciei Vizitiu

În vârstă de 37 de ani, Patricia este fiica fostului fotbalist Dumitru „Mache” Vizitiu. Puțini știu că aceasta a iubit sportul încă din copilărie. Dragostea pentru sport a moștenit-o de la tatăl său și i-a marcat în mare parte copilăria. Patricia a avut o carieră plină de suișuri și coborâșuri, însă puterea și ambiția au ajutat-o să obțină întotdeauna ceea ce și-a propus.

Articolul continuă după reclamă

Sportiva de renume s-a născut în 1988, la Petroșani, și deține titlul onorific de „Cetățean de onoare”, în urma realizărilor sale din cariera sportivă. Patricia are o relație de aproximativ 12 ani cu Adrian Ion, rugbyst român și căpitan al CSM București.

În anul 2022, cei doi au trecut printr-un moment de cotitură în relație, despărțindu-se pentru o scurtă perioadă. La acel moment, aveau deja opt ani împreună. Totuși, după această pauză, au decis să își mai ofere o șansă, demonstrând că relația lor este una puternică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În luna decembrie 2025, sportiva și-a început antrenamentele pentru „Survivor România 2026”, alături de Enzo, un ciobănesc german, pe care iubitul Patriciei îl postează frecvent pe contul său de Instagram.

Patricia Maria Vizitiu este de neoprit la „Survivor România 2026”

Patricia nu și-a uitat fanii de acasă. Chiar dacă se află în Republica Dominicană, aceasta și-a lăsat conturile de social media în grija verișoarei sale. A rugat-o să posteze în numele ei pentru a-i ține la curent pe admiratori cu parcursul său în competiție.

De unde a moștenit Patricia Maria Vizitiu pasiunea pentru sport

Pasiunea pentru sport a moștenit-o de la tatăl său. Patricia a început să practice sportul de la o vârstă fragedă. La doar 9 ani, a început cu schiul alpin, iar adolescența a surprins-o cu o nouă pasiune: fotbalul.

Totuși, a renunțat la fotbal, deoarece la acea vreme nu exista o ligă feminină.

„Jucam fotbal cu băieții. Mă băteam cu ei, parte în parte. Dacă ar fi existat fotbal feminin în momentul în care eu m-am apucat de sport, nu aș mai fi ajuns niciodată la handbal. Îi furam mingile lui tata din vestiar ca să mă duc să joc fotbal”, povestea sportiva într-un interviu din trecut.

Patricia a mărturisit în repetate rânduri că pasiunea pentru sport i se datorează tatălui său. Dumitru Vizitiu a fost un cunoscut jucător de fotbal, evoluând pe postul de fundaș central. După încheierea carierei, acesta a fost antrenor secund și antrenor de copii și juniori la o echipă din Petroșani.

Din păcate, fostul fotbalist s-a stins din viață în anul 2009, la vârsta de 52 de ani.