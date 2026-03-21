Cum arată acum Delia fără machiaj și fără filtre la vârsta de 44 de ani. Cum au reacționat fanii artistei

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din țară, cu o carieră muzicală de peste două decenii.

Delia și-a surprins fanii de pe Instagram atunci când a postat un video în care apare complet nemachiată.

Celebra cântăreață este deja cunoscută pentru aparițiile ei îndrăznețe, multe ieșite din comun. Stilul ei vestimentar aparte, extrem de îndrăzneț, cu piese unice și machiajele excentrice fac parte din look-urile ei atunci când urcă pe scene la concerte.

Dacă aparițiile ei pot fi uneori la extreme, cu haine extrem de largi care îi ascund silueta, iar în alte zile haine sexy care îi scot în evidență formele, este clar că Deliei îi stă bine cu orice.

Cum arată Delia fără machiaj și fără filtre la 44 de ani

Una dintre cele mai frumoase artiste din țară a știut mereu cum să își creeze și reinventeze stilul personal, ori de câte ori a simțit nevoia de o schimbare.

Cu o creativitate de neoprit, Delia știe cum să își surprindă fanii la fiecare apariție, atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi, atunci când postează pe rețelele de socializare.

Recent, Delia a apărut în mediul online fără machiaj și fără filtre și a testat un nou machiaj, folosind produse de la un brand cu care are o colaborare pe partea de influencing.

Artista nu s-a sfiit să apară în fața camerei fără să poarte strop de machiaj pe ten și fără să mai aplice filtre, pentru a le demonstra urmăritorilor ei cum arată tenul ei înainte și după aplicarea machiajului.

Cu o piele strălucitoare și lipsită de riduri, este clar că artista în vârstă de 44 de ani are mereu grijă de felul în care arată. Tenul ei o face să pară mult mai tânără decât este, cu un aer copilăros mereu și ținute care îi pun în evidență stilul excentric.

Pentru a arăta atât de bine, Delia are o dietă echilibrată care o ajută să se păstreze mereu în formă, dar să aibă și un ten imaculat. De asemenea, artista este adepta sportului și face multe drumeții în aer liber ori de câte ori are ocazia.

Ea este dovadă că principiile sănătoase respectate cu sfințenie o ajută să arate mult mai tânără și energică. Artista e pasionată de produse de îngrijire a tenului care o ajută să își păstreze mereu pielea fresh și luminoasă, fără imperfecțiuni.

„Superbă!”, „Frumoasă ca acum 20 de ai!”, „Ești frumoasă și cu machiaj, dar cel mai mult îmi placi naturală, cum te-a făcut mama ta”, „Ești superbă! Ai o piele impecabilă” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor care o apreciază pe artistă.

