Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 31 mai 2018

Joi, 31 mai, au loc ultimele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din aceasta luna, dupa ce la tragerile loto de duminica, 31 mai, Loteria Romana a acordat 25.575 de castiguri in valoare totala de 3.814.459,50 lei

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 19,95 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

ULTIMA TRAGERE SPECIALA LOTO 6/49 A LUNII MAI !

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei, ceea ce se va intampla si in cazul ultimei speciale a lunii. lei

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro). La Noroc, la categoria N-3, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 61.300 lei (peste 13.200 de euro) iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 50.000 de lei (peste 10.800 de euro). La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 31.600 lei (peste 6.800 de euro).

Joker: 31, 41, 35, 21, 22 +20

Noroc Plus: 9 5 5 9 3 0

Loto 5/40: 11, 10, 17, 32, 18, 15

Super Noroc: 3 9 1 5 2 8

Noroc: 2 0 2 9 0 5 9

Loto 6/49: 24, 33, 19, 28, 35, 4

Astfel, la tragerea Noroc, la categoria I, s-a inregistrat un castig in valoare de 1.006.653,16 lei.Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Piatra Neamt si a fost completat cu 7 variante la Noroc si o schema cod 57 (22 de variante) la Loto 6/49. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si castigul de categoria N+3, in valoare de 382.918,60 lei si 8 castiguri de categoria a IV-a, suma totala castigata fiind de 1.389.811,76 lei.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 716.841,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din jud. Valcea si a fost completat cu o varianta simpla. Castigul de categoria a III-a, la Joker, in valoare de 118.082,07 lei, a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Barlad, completat cu 3 variante simple. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si doua castiguri de categoria a IV-a, suma totala castigata fiind de 120.649,07 lei.

La tragerea Noroc Plus, la categoria I, s-a inregistrat un castig in valoare de 304.111,54 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din jud. Teleorman si a fost completat cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus.