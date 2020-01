Rezultate Loto 6/49 și noroc, Duminică, 26 ianuarie 2020

La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 2,77 milioane de lei (peste 581.500 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,34 milioane lei (peste 490.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4,40 milioane lei (peste 922.000 de euro), iar la Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 32.300 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 23 ianuarie, s-a inregistrat un castig de categoria I in valoare de 212.993,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Mangalia si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.