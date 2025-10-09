Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 9 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 9 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 9 octombrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 9 octombrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 9 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 9 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, joi, 9 octombrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 9 octombrie 2025:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 9 octombrie 2025:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 9 octombrie 2025:
  • Rezultate Loto la Noroc, joi, 9 octombriee 2025:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 9 octombrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 6,75 milioane de euro

Joi, 9 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 octombrie, Loteria Romana a acordat 30.440 de castiguri in valoare totala de peste 2,74 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

La tragerea Noroc Plus de duminica, 5 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 163.709,76 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Onesti, jud. Bacau. De asemenea, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.118,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Holboca, jud. Iasi.

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto

La tragerea Noroc de duminica, 5 octombrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.233,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Galati.

Marius Keșeri, bateristul trupei Direcția 5 a murit. Omagiul emoționant pe care i l-au adus colegii săi de trupă...
AS.ro FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani
Observatornews.ro De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte" De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia" Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"

