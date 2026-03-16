Jack O'Connell, apariție surprinzătoare la Premiile Oscar 2026. Detaliul observat de fani când au dat zoom pe poze

Jack O’Connell, celebrul actor din Sinners, a fost prezent aseară la decernarea Premiilor Oscar 2026.

Actorul din filmul Sinners, film ce a primit cele mai multe nominalizări la Oscaruri din istoria decernării Premiilor Oscar, a defilat pe covorul roșu și a avut o apariție surprinzătoare.

Jack O’Connell a apărut îmbrăcat extrem de elegant, într-un smoking negru, cămașă albă și papion negru. Toți ochii au fost ațintiți asupra lui, dar nu neapărat pentru ținută, pentru că toată lumea de aștepta să fie elegant, ci pentru un detaliu pe care fanii l-au observat abia când au dat zoom pe poze.

Jack a ales să-și reprezinte cu mândrie personajul pe care l-a interpretat în filmul Sinners și și-a completat look-ul cu o pereche de colți de vampir pe care i-a arătat zâmbind la cameră. Fotografii nu au ratat oportunitatea de a surprinde acest detaliu, în timp ce Jack s-a mândrit cu look-ul său.

Actorul a decis să apară pe covorul roșu ca un vampir de dragul fanilor care au îndrăgit atât filmul Sinners, cât și rolul pe care Jack O’Connell l-a interpretat.

Când vine vorba de apariția sa pentru covorul roșu la Premiile Oscar 2026, celebrul actor nu a ratat ocazia de a aduce ceva în plus ținutei sale, o referință la rolul pe care l-a interpretat cu atâta mândrie în filmul Sinners.

Jack O’Connell a ales o pereche de ochelari de soare care i-au completat ținuta la patru ace și s-a folosit de recuzita din serial pentru a atrage atenția. Jack a ales să poarte din nou proteza cu colți de vampir pentru a le aminti fanilor de rolul cu care a devenit celebru.

Pentru fanii filmului și ai actorului, look-ul a fost catalogat ca unul extrem de cool și potrivit pentru această ocazie. Sinners a bătut recordul pentru cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar atunci când a primit 16 nominalizări.

Jack O’Connell a fost prezent pe covorul roșu alături de colegii săi din distribuția filmului Sinners, Delroy Lindo, care a fost nominalizat pentru Cel mai bun actor în rol secundar, Wunmi Mosaku, nominalizată pentru Cea mai bună actriță în rol secundar și Michael B. Jordan, nominalizat pentru categoria Cel mai bun actor, el fiind și cel care a câștigat premiul pentru categoria sa.

