Ilan Laufer, primele declarații după accident. Fostul ministru şi gemenii săi, loviți de mașină când traversau strada pe trotinetă

În dimineața zilei de 17 martie, când își ducea copiii la grădiniță pe trotinetă, Ilan Laufer a fost implicat într-un accident. Fostul ministru a declarat că gemenii săi nu au pățit nimic, ci doar el s-a ales cu capul spart.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 14:34 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 14:41
Fostul ministru Ilan Laufer și copiii săi de 5 ani, loviți de o mașină în timp ce traversau strada pe trotinetă | Instagram

Ilan Laufer a declarat pentru Digi24 că își ducea copiii în vârstă de 5 ani la grădiniță și că se afla cu ei pe trotinetă când s-a angajat în traversare.

„Am coborât să traversez o trecere de pietoni. O doamnă s-a uitat în celălalt sens să vadă dacă vine vreo mașină, nu a fost atentă la trecere. A văzut că vine o mașină și a accelerat și în clipa aia a intrat în noi. Eram la viteză de traversat trecerea de pietoni. Oprisem înainte și pur și simplu am pornit de pe loc să traversez”.

Întrebat dacă știe că nu este legal să circule mai multe persoane pe aceeași trotinetă, Ilan Laufer a comentat: „Am înțeles. Să știți că tot același lucru se întâmpla și dacă eram și singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital”.

Articolul continuă după reclamă

„La data de 17 martie, în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Strada Mircea Vulcănescu nr. 2. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică. Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare”, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Ilan Laufer, soția și gemenii lor, au mai fost implicați într-un accident rutier în vara lui 2023, când băiețelul a fost rănit grav:

„Azi am primit o veste extraordinară de la doctori, Nathaniel se afla în afara oricărui pericol. Mititelul a fost cel mai rău accidentat dintre noi toți, a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri grave la cap. Noi am «scăpat» cu sternul și câteva coaste fisurate și contuzionate, lovituri la mâini și la picioare, dar suntem cât se poate de ok, după un asemenea accident”, spunea atunci Ilan Laufer.

(P) Espressoare și aparate de cafea: ce trebuie verificat înainte de cumpărare...
