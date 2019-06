Șaorma cu gândaci, în meniul din Complexul Studențesc din Timișoara! Când se pregătea să mănânce, un student a trăit un adevărat șoc – Foto

Un student care a vrut să mănânce la un fast-food din Complexul Studențesc din Timișoara a găsit un gândac mort în șaorma pe care tocmai și-o comandase. Tânărul a publicat pe internet imaginea cu prepraratul dezgustător.

În șaorma, studentul a găsit un gândac mort, cu picioarele în sus. Dezgustat, le-a povestit pe Facebook studenților din campus despre gândacul găsit în mâncare.

Potrivit Opinia Timișoarei, citată de libertatea.ro, reprezentanții fast-food-ului nu au oferit explicații despre incident.

„Până nu văd despre ce este vorba, să apuc să vorbesc cu oamenii care au lucrat, să mă uit pe camere nu pot să dau un punct de vedere”, a transmis un reprezentant al conducerii, conform sursei citate.

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor fac verificări în acest caz.

„Am văzut. Este o echipă care merge acolo. Mi-a trimis și mie un mesaj o persoană pe Facebook. Nu am sesizare scrisă sau reclamație, dar am trimis o echipă și apoi vă și spun ce am găsit sau ce știm”, a declarat Sorin Susanu, comisarul șef al ANPC Timiș.

Europarlamentarii au vrut în 2017 să interzică shaorma în Uniunea Europeană deoarece conține o substanță ce pune în pericol sănătatea.