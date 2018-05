Scandal uriaș! Cristian Pomohaci, dat afară dintr-un concert. Pe scenă, ar fi trebuit să urce și niște copii: ”Aveam informații că se va da cu ouă în el”

Scandal uriaș într-o comună din judeţul Galaţi, după ce primăria l-a invitat pe Cristian Pomohaci să cânte, mâine, la o sărbătoare organizată de ziua localităţii. Primăria se laudă de câteva zile cu invitatul lor special.

Pe scenă ar fi trebuit să urce şi două ansambluri folclorice de copii din sat, iar vestea i-a înfuriat pe mulţi dintre săteni. Primarul a fost nevoit să ia o decizie radicală.

"Având în vedere recatiile cetăţenilor am căutat s aevitam un eventual scandal. deja se anunţau persoane care se pregăteau cu ouă să dea în dumnealui. Când am acceptat această ofertă am ţinut cont de calităţile artistice ale domnului Pomohaci", a spus primarul.