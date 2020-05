Pentru toți elevii din ani terminali. Scrisoare către Monica Anisie: " De două luni încoace, ne afăm într-un abis. Confuzia, frica, stresul şi îngrijorarea sunt doar câteva din stări"

Îşi aminteşte ziua de 30 martie când oraşul Suceava a intrat în carantină, pentru că existau 500 de pacienţi confirmați cu COVID-19.

Familie îngenuncheată de durere de coronavirus. Doi frați și-au pierdut patru bunici rând pe rând, în mai puțin de două luni: ”E de neimaginat, trăim un coșmar!”

,,În acea seară am plâns, la fel şi în serile ce au urmat, nu am putut să mănânc, din cauza stresului, corpul meu nu mai funcţiona, poate ar fi trebuit să merg la spital, dar spitalul Municipal Suceava era sursă sigură de infectare. Uşor, uşor, am reuşit să îmi revin şi sa mă încurajez singură ca totul va fi bine”, mai scrie eleva.