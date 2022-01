Şeful Pfizer spune că un vaccin pe an este soluţia ideală şi că lumea va reveni la o viaţă aproape normală în câteva luni

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat într-un interviu pentru o televiziune din Israel că lumea va reveni la o viaţă aproape normală în câteva luni şi că este preferabil în lupta cu covid-19 un vaccin care să se administreze anual.

“O dată pe an este mai uşor de convins oamenii să o facă. Este soluţia ideală din punct de vedere al sănătăţii publice. Cercetăm pentru a vedea dacă putem crea un vaccin eficient şi împotriva Omicronului şi care acoperă şi celelalte variante. Şi aceasta ar putea fi o soluţie, dacă nu apare ceva total diferit”, a spus Bourla, potrivit The Times of Israel.

El a precizat că virusul cu care luptă acum planeta nu va fi eradicat. “Virusul va rămâne cu noi ani de zile”, a afirmat Bourla. “Ar trebui să putem reveni la o viaţă normală în câteva luni”, a adăugat şeful Pfizer.

Totuşi, Bourla a subliniat că vor continua să existe “anomalii, cum este Omicron”, “care vor putea să fie controlate”.

Pfizer lucrează la un vaccin împotriva variantei Omicron, dar vor exista şi alte variante, a afirmat Albert Bourla. “Virusul are tendinţa de a crea noi variante şi de a scăpa de imunitatea dată de vaccinuri sau cea naturală”.

Spre deosebire de alte variante, doar Omicron a putut trece peste protecţia conferină de vaccinare, însă imunizarea rămâne eficientă pentru prevenirea spitalizării în cazul infectării.

Bourla a mai declarat că este în mod regulat ţinţa activiştilor antivaccinare care postează online informaţii false despre el şi îi trimit scrisori de ameninţare. El a explicat că antivacciniştii au afirmat în mod fals că soţia sa a murit pentru că el a forţat-o să se vaccineze. După apariţia acestei informaţii false, Bourla şi-a sunat urgent copiii şi i-a sunat pe părinţii soţiei sale pentru a-i linişti şi a le spune că nu este adevărat ce a apărut.

“Însă cel mai important este că oamenii cred în aceste lucruri, oamenii care mor – cei mai mulţi nu sunt vaccinaţi. Au murit milioane de oameni din cauza lor, a unui număr mic de ‘criminali’”, a adăugat şeful Pfizer.

Rafila, despre vaccinul anti-Covid-19. De câte ori prevede că îl vom face în viitor

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a vorbit despre ce se întâmplă în organism dacă se administrează doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp, după afirmațiile şefului Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului, care susține că dozele repetate pot duce la oboseală în rândul populaţiei.

"Probabil că se referea la suprastimulare, dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra. S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea - e adevărat că previne formele grave şi decesul - trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă.

În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială", a spus Alexandru Rafila, la Antena 3.

În ceea ce priveşte opiniile conform cărora se poate ieşi din pandemie prin infectarea în masă care duce la obţinerea unei imunităţi pe scară largă după infectare, Rafila este de părere că transmiterea virusului trebuie încetinită prin respectarea măsurilor sanitare de protecţie.

"Eu ceea ce cred este că trebuie să încetinim transmiterea şi pentru asta trebuie să luăm măsuri. Utilizarea măştii este una dintre ele, pentru că, până la urmă, este o barieră mecanică care previne în bună măsură transmiterea. Protecţia celor bătrâni trebuie făcută, pentru că ea este asigurată pe de o parte de vaccinare şi pe de altă parte de contactul cu ei, care trebuie să fie precaut”, a afirmat ministrul Sănătăţii, potrivit news.ro.

