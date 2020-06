Imagini revoltătoare surprinse la Institutul Oncologic din Cluj. Sute de persoane grav bolnave așteaptă ore întregi să-și facă testul COVID

”Ieri am fost pentru testul covid pentru nevasta, am stat cam două ore jumate, deci efectiv n-a fost organizare. Am stat prima dată la un cort, după o oră ni s-a spus că în cortul respectiv nu mai este aer ca lumea şi s-a mutat testul la cortul alaturat. Atunci s-a produs o mică îmbulzeală, s-a pierdut rândul.”, a mărturisit un bolnav.

Reprezentanţii spitalului au refuzat să facă declaraţii despre acest subiect. Spun că numărul pacienţilor este foarte mare, în unele zile depăşeşte o mie iar în momentul de faţă nu există o altă soluţie.

În luna aprilie, institutul oncologic a devenit un focar de COVID-19 după ce peste 20 de pacienţi şi patru cadre medicale au fost confirmaţi cu noul coronavirus. Totul s-a întâmplat tot după un astfel de episod în care oamenii au fost nevoiţi să aştepte la rând fiind în imposibilitatea de a păstra distanţarea socială.