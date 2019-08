Un copil de 12 ani exploatat „la stăpân” pentru 300 de lei pe lună, ignorat de polițiști! „L-au lăsat să facă autostopul, să dea de un Dincă constănţean”

Un băiat în vârstă de 12 ani exploatat prin muncă, pentru 300 de lei pe lună, a fost luat de un echipaj de poliție de pe stradă, după ce fusese „dat afară de stăpân”. Agenții l-au dus mai aproape de locuința lui, i-au indicat unde să facă autostopul pentru a ajunge acasă, după care și-au văzut de drum.

Situaţia copilului de la ţară trimis de părinţi să muncească „la stăpân“ a fost semnalat de o activistă, Maria Olteanu, care a sesizat Protecţia Copilului.

Maria Olteanu, preşedinte al Asociaţiei ecologiste Tesla, a împărtăşit ce se întâmplă cu Răzvan, un băiat de 12 ani dintr-un sat din judeţul Constanţa, Urluia, care nu ştie să scrie şi să citească, dar munceşte deja la „un stăpân“ pentru a aduce bani acasă. 300 de lei pe lună, care ajung la părinții lui.

„Vineri am aflat că Răzvan, băiatul analfabet de 12 ani din comuna Adamclisi, despre care scriam acum vreo 3 săptămâni, s-a întors de la STĂPÂN. 12 ani şi deja e anul 2 în care e trimis de părinţi la stăpân, undeva departe de sat. Banii îi iau părinţii. Anul trecut a lucrat pe 300 lei pe lună. Stăpânul l-a dat afară şi copilul, oricum subdezvoltat pentru vârstă lui, a ieşit la ia-mă nene, ca să se întoarcă acasă. Un echipaj de poliţişti a trecut pe lângă el, l-au luat, l-au dus la Medgidia, unde i-au explicat unde să meargă să facă autostopul în continuare!

L-au întrebat dacă a fost la muncă, el a zis că da (copilul arată cam de 8, maxim 9 ani), şi cu asta basta, l-au lăsat la vreo 40 de km de satul lui (distanţă dintre Medgidia şi satul lui).

Nu le-a sunat deloc ciudat că mâna aia de om a fost trimisă la muncă, că un minor de 12 ani umblă singur pe şoselele patrei, nu au vrut să ştie cine sunt părinţii, cine e STĂPÂNUL de la care plecase copilul. De ce să îşi bată ei capul?!?! REPET, asta se întâmplă joia trecută, în plin scandal Caracal”, a spus activista.

Răzvan a avut noroc și a ajuns nevătămat acasă, dar, după cum a atras atenția Maria Olteanu, copilul ar fi putut deveni victima unui Gheorghe Dincă „constănțean”.

„Copilul a avut noroc, de unde l-au lăsat poliţiştii în Medgidia, l-a luat o altă maşină şi l-a lăsat în satul lui, nevătămat. De data asta... Ar fi putut, însă, să dea de un Dincă constănţean. Poliţiştii nu l-au dus acasă, nu au căutat o formă prin care să se asigure că ajunge acasă. Şi nu au făcut nicio investigaţie, nu au apelat Protecţia Copilului. Şi-au văzut de treabă, ca şi la Galaţi.

Azi am sunat la Protecţia Copilului Constanţa. Au sunat deja la primărie, care le-a zis că primăria face eforturi pe a ajută familia (din ce ştiu de la faţa locului, nu e cazul, însă nu asta era motivul pentru care făcusem sesizarea), dar din reacţia tipei, am bănuieli că nu vor face nimic în acest sens. I-am rugat să mă ţină la curent cu ce vor face, mi-au zis că doar prin scrisoare trimisă pe poştă, am insistat să îmi trimită email, pentru eficientă. Ei au insistat că doar cu scrisoare oficială. Probabil vor aştepta, dacă îmi vor trimite vreun răspuns, 30 de zile, cum se practică. Asta dacă îmi vor răspunde, pentru că, având doar un apel telefonic, nu am număr de înregistrare, şi dacă sunt aşa de birocratici, nu mă aştept să îmi trimită răspuns. Menţionez că am sunat la un număr furnizat de Protecţia Copilului Constanţa, intitulat Telefonul Copilului.

Din păcate, este dificil să aflu numele acestor poliţişti, aproape imposibil, având în vedere natura cazului. Copilul cel mare e Răzvan, cel trimis la muncă, cel mic este Petre, care are probleme de vorbire, iar Alexandru-Andrei, de 1 an şi 8 luni, nu merge încă, nu poate sta în picioare şi nici nu a ajuns la medic - primarul susţine că are dosar pentru copilul cel mic, să îl ducă la spital“, a mai spus Maria Olteanu.

Ce spune Direcţia de Protecţia Copilului Constanţa

Direcţia de Protecţia Copilului Constanţa a transmis un punct de vedere legat de acest caz, comunicând că o echipă de specialişti anchetează cazul de la Urluia, potrivit adevarul.ro.

„Ca urmare a unei sesizări conform căreia un copil în vârstă de 12 ani din satul Urluia, comuna Adamclisi, este exploatat prin muncă, la nivelul DGASPC Constanţa a demarat o anchetă pentru a afla dacă cele sesizate se confirmă sau nu. Astfel, o echipă formată dintr-un asistent social şi un psiholog s-a deplasat în localitatea respectivă pentru a efectua o evaluare la faţa locului. Echipele DGASPC Constanţa au luat legătura şi cu autorităţile din comuna Adamclisi (Poliţiei, Primărie, medicul de familie care îl are în evidenţă pe copil etc.) şi efectuează evaluarea psihologică iniţială a copilului”, a transmis Direcția de Protecţia Copilului Constanţa.

Potrivit Direcției, în funcţie de rezultatele anchetei, cazul va fi prezentat echipei intersectoriale locale (o echipă multidisciplinară şi interinstituţională, cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şi exploatării copilului) şi se vor lua măsurile ce se impun potrivit legii.

În plus, DGASPC Constanţa a precizat că are în derulare campanii de conştientizare şi de prevenire a exploatării prin muncă a minorilor în rândul comunităţii locale, iar cele în instituţiile de învăţământ de pe raza judeţului Constanţa vor fi reluate odată cu începerea noului an şcolar.