Un taximetrist, erou de ocazie! A salvat de la moarte un copil și pe bunicul acestuia, care căzuseră cu mașina în apă - Video

Sercin Ristea a fost omul potrivit la locul potrivit, ieri, în jurul prânzului, pe malul lacului Tăbăcărie, în zona Pavilionului Expoziţional din Constanţa.

Alertat de ţipetele unei femei, taximetristul nu a stat pe gânduri şi a sărit în apa rece a lacului pentru a salva un copil şi pe bunicul acestuia, prinşi într-o maşină scufundată.

"O bătrânică care dădea la peşte mi-a spus să sar. Am văzut când a căzut maşina în apă şi doamna a strigat: săriţi după ei! Am sărit în apă, am înotat până la maşină, am deschis uşa la maşină, în spate, să văd dacă e cineva în spate. După aia am venit în faţă, am deschis uşa din faţă, l-am scos pe bărbat, şi apoi am scos şi copilul din spate. I-am adus la mal şi i-am scos cu doi-trei oameni de erau în zonă. Să le dea Dumnezeu sănătate", a declarat Sercin pentru Antena 3.

