Vaccinul Pfizer împotriva Covid pentru copii cu vârsta sub 5 ani ar putea fi disponibil până la sfârşitul lui februarie

Pfizer şi partenerul său BioNTech vor depune la Agenţia americană a medicamentului (FDA), marţi, o cerere de autorizare rapidă pentru serul destinat copiilor cu vârste între 6 luni şi 5 ani. Ar fi primul vaccin disponibil pentru această grupă de vârstă. Copiii mai mari deja pot fi imunizaţi cu Pfizer.

Vaccinul Pfizer-BioNTech anti-Covid pentru copii cu vârsta sub 5 ani ar putea fi disponibil până la sfârşitul lui februarie

FDA a îndemnat cele două companii partenere să depună solicitări de autorizare pentru ca autorităţile americane să evalueze acest vaccin din două doze, potrivit unor experţi care au vorbit sub anonimat deoarece nu erau autorizaţi să vorbească în public.

Citește și: Pfizer anunță categoria de vârstă pentru care vaccinul oferă protecție pe termen lung. Adolescenţii de 12-15 ani pot fi protejați

Companiile au testat în ultimele luni o a treia doză, după rezultate dezamăgitoare pentru regimul cu două injecţii care arată că, deşi vaccinul este sigur, două doze nu au oferit un răspuns imunitar suficient de puternic la toate grupele de vârstă. Dar datele despre o a treia doză nu vor fi disponibile cel puţin până la sfârşitul lunii martie. Odată ce aceste informaţii vor fi transmise, autorităţile de reglementare urmează să autorizeze a treia doză de vaccin pediatric.

Un oficial al administraţiei Biden a afirmat că există consens între oficialii din sănătate „în a urgenta autorizarea” referitoare la planul Pfizer-BioNTech, potrivit news.ro.

Vinerea trecută, Pfizer a prezentat noi date autorităţilor sanitare despre vaccinul pentru cei mici, la discuţii participând şi Anthony Fauci, consilier la Casa Albă şi expert pe probleme infecţioase, dar şi alţi experţi.

Consilierii externi ai FDA ar putea să se întâlnească la jumătatea lunii februarie pentru a discuta despre aplicarea în două doze a vaccinului.

În decembrie, Pfizer şi BioNTech au anunţat că două doze de vaccin la copiii de 2, 3 şi 4 ani nu au declanşat un răspuns imun comparabil cu ceea ce a fost generat la adolescenţi şi adulţi. Dar regimul cu două injecţii a creat un răspuns imunitar protector la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 2 ani.

Citește și: Vaccinul Pfizer-BioNTech, propus de experții FDA pentru vaccinarea copiilor între 5 și 11 ani. Discuție pe marginea efectelor

Şeful Pfizer spune că un vaccin pe an este soluţia ideală şi că lumea va reveni la o viaţă aproape normală în câteva luni

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat într-un interviu pentru o televiziune din Israel că lumea va reveni la o viaţă aproape normală în câteva luni şi că este preferabil în lupta cu covid-19 un vaccin care să se administreze anual.

“O dată pe an este mai uşor de convins oamenii să o facă. Este soluţia ideală din punct de vedere al sănătăţii publice. Cercetăm pentru a vedea dacă putem crea un vaccin eficient şi împotriva Omicronului şi care acoperă şi celelalte variante. Şi aceasta ar putea fi o soluţie, dacă nu apare ceva total diferit”, a spus Bourla, potrivit The Times of Israel.

El a precizat că virusul cu care luptă acum planeta nu va fi eradicat. “Virusul va rămâne cu noi ani de zile”, a afirmat Bourla. “Ar trebui să putem reveni la o viaţă normală în câteva luni”, a adăugat şeful Pfizer.

Totuşi, Bourla a subliniat că vor continua să existe “anomalii, cum este Omicron”, “care vor putea să fie controlate”.

