Starea de sănătate a lui Vergil Chițac s-a înrăutățit. Senatorul, mutat de urgență la Terapie Intensivă

”Tatal meu este un om bolnav in spital, care se ingrijoreaza pentru sotia si fiul sau care sunt si ei internati in spital, care si-a petrecut ultimele trei zile ajutat sa respire si care a fost mutat ieri la terapie intensiva. In aceste momente tatal meu are nevoie de suport, de rugaciune si de dovezi de umanitate din partea tuturor. Inainte de toate, parlamentari, asistente, avocati, soferi, suntem toti tati, mame, fiice, fii, frati, surori, prieteni si OAMENI”, a scris fiica lui Chițac pe Facebook.

Două noi cazuri de infectare cu coronavirus, confirmate de autorităţi

Chițac a fost criticat dur pentru faptul că a refuzat transportul cu izoleta la spital. El a fost primul senator diagnosticat cu noul coronavirus din România.