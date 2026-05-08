Ana Bărbosu, prima reacție după ce Agenția Internațională de Testare (ITA) a anunțat oficial suspendarea provizorie din gimnastică

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu din activitate. Agenția Internațională de Testare a făcut anunțul oficial, iar românca în vârstă de 19 ani a publicat o reacție în mediul online. 

Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 11:18 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 11:25
International Testing Agency a anunțat pe site-ul oficial că Ana Maria Bărbosu este suspendată proviziriu din competițiile de gimnastică, fiind acuzată că a încălcat regulile antidoping. Sportiva plecată în SUA la studii nu a fost găsită pozitiv la vreun test, însă a ratat 3 testări consecutive. Mai exact, nu a fost găsită de reprezentanții agențiilor antidoping în locul în care anunțase că va fi. În reacția publicată pe contul ei de Instagram, Ana Maria Bărbosu a precizat că pedeapsa nu are legătură cu vreo substanță interzisă.

Cum a reacționat Ana Maria Bărbosu după ce ITA a oficializat suspendarea sa provizorie din competiții

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces", este mesajul publicat de gimnasta româncă pe contul său de Instagram.

Ce acuzații îi aduce ITA gimnastei Ana Maria Bărbosu

„ITA confirmă că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de o încălcare a regulilor antidoping conform Articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping al World Gymnastics (World Gymnastics ADR), pentru comiterea a trei încălcări privind localizarea într-un interval de 12 luni.

De asemenea, în conformitate cu Codul Mondial Antidoping și cu Articolul 7.4.2 din Regulamentul Antidoping al World Gymnastics, sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie. Sportiva a solicitat ca acest caz să fie trimis spre judecare la Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, unde va avea posibilitatea să prezinte explicații și dovezi referitoare la fiecare dintre cele trei încălcări privind localizarea.

În baza delegării programului antidoping al World Gymnastics către ITA, gestionarea și susținerea cazului sunt realizate în totalitate de către ITA. Având în vedere că procedura este în desfășurare, nu vor mai fi făcute alte comentarii.

Sportivii incluși într-un Registered Testing Pool (RTP), precum Ana Maria Bărbosu, au obligația de a furniza zilnic informații privind localizarea lor, precum și un interval specific de 60 de minute în fiecare zi în care vor fi disponibili pentru testare. Scopul este de a permite organizațiilor antidoping să localizeze sportivii pentru teste inopinate efectuate în afara competițiilor", a transmis ITA pe site-ul oficial.

