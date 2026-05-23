Gest uriaș făcut de Răzvan Lucescu, la pomana de 40 de zile a lui Mircea Lucescu! Imagini de la parastas. Cum a apărut acesta

Au apărut imagini de la parastasul de 40 de zile al lui Mircea Lucescu. Descoperă cum a apărut Răzvan Lucescu la pomană, dar și care a fost gestul uriaș făcut de acesta, ce l-a luat prin surprindere chiar și pe preotul prezent.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 11:29 | Actualizat Sambata, 23 Mai 2026, 12:53
Descoperă ce s-a întâmplat la pomana de 40 de zile a lui Mircea Lucescu | hepta
Vineri, pe 22 mai 2026, familia regretatului Mircea Lucescu a organizat parastasul de 40 de zile. De la pomană nu a lipsit nici fiul regretatului antrenor, care a făcut un gest la care puțini s-ar fi așteptat, dovadă fiind chiar imaginile de mai jos. Descoperă cum a apărut fiul lui Mircea Lucescu la pomană, dar și care a fost gestul uriaș făcut de acesta, ce l-a luat prin surprindere chiar și pe preotul prezent la parastas.

Ziua de vineri, 22 mai 2026, a fost una extrem de ocupată pentru familia Lucescu, fiindcă a fost momentul în care au organizat pomana de 40 de zile pentru Mircea Lucescu. De la pomană nu a lipsit nici fiul regretatului antrenor, care a venit în țară special pentru eveniment. Împreună cu preotul Florin Danu, acesta a organizat o pomană la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie” din satul Lada din comuna Tătărăștii de Jos (Teleorman).

Cihar părintele de la respectiva cantină a pozat cum a apărut Răzvan Lucescu la parastas, dar și care a fost gestul uriaș pe care l-a făcut, spre uimirea tuturor. Îmbrăcat extrem de simplu, cu pantofi sport, pantaloni negri și o geacă neagră, acesta a dat dovadă de multă modestie. Dar nu acesta a fost detaliul ce i-a surprins și emoționat cel mai mult pe cei din jur, ci chiar gestul impresionant pe care l-a făcut, la pomană. Acesta a ales să împartă personal farfuriile cu mâncare copiilor, bătrânilor și nevoiașilor prezenți la eveniment, oferind astfel peste 100 de porții de mâncare. Preotul a fost mișcat profund de gestul său și de faptul că a ales să nu facă binele de la distanță, ci să fie aproape de oameni.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Nectarie”, familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească.

Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie.

Le mulțumim pentru dragoste, pentru smerenia și pentru exemplul frumos oferit astăzi tuturor.
Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie!”, a fost mesajul transmis de preotul Florin Danu pe pagina sa oficială de Facebook.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care au apreciat din plin gestul lui Răzvan Lucescu, la pomana regretatului Mircea Lucescu: „Asta este adevărată pomană &#128591;”, „Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! A lasat in urma o familie minunata, care-i onoreaza memoria!”, „Oameni!”, „ Asta inseamna omenia si educatia,indiferent de statutul social pe care il ai, tu sa ramai un om simplu si sa fii printre oameni care au mult mai putin decat tine.Felicitari familiei Lucescu,dar si tuturor celor care aleg sa faca astfel de parastase.Un parastas la care nu esti laudat sau criticat de cunostinte,un parastas care pt persoanele mai putin norocoase in viata inseamna inca o zi in care au mancat ceva”, „Ce oameni deosebiti fam Luceascu.educatie,caracter,buna crestere,empatie,iubire de aproapele...un EXEMPLU. Tot RESPECTUL”.

