Ce facultate a terminat Cristi Chivu. Puțini știu ce studii are antrenorul celor de la Inter Milano

Publicat: Duminica, 24 Mai 2026, 11:15 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 17:39
Cristi Chivu se numără printre numele importante din fotbalul românesc. În prezent, ocupă funcția de antrenor la Inter Milano, unde a reușit deja să își treacă în palmares un titlu important, câștigând Cupa Italiei.

Parcursul său arată o evoluție constantă, încă din tinerețe demonstrând că nu neglijează educația, în ciuda perioadelor aglomerate din viața de sportiv profesionist.

Ce studii are Cristi Chivu

Cristi Chivu a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara, unde s-a înscris în 2006, potrivit Cancan.

Studiile au fost finalizate în anul 2011, iar, ulterior, a susținut examenul de licență, obținând calificarea de profesor. Parcursul său universitar nu a fost unul liniar, fiind nevoie să își întrerupă temporar activitatea academică din cauza angajamentelor profesionale din străinătate, mai transmite sursa citată mai sus.

Cu toate acestea, Cristi Chivu a revenit de fiecare dată pentru a-și susține examenele.

În plan profesional, Cristi Chivu a avut o carieră solidă ca jucător, evoluând la cluburi importante precum AS Roma și Inter Milano, unde a câștigat trofee majore, inclusiv Liga Campionilor. După retragere, și-a continuat drumul în fotbal ca antrenor, reușind, și din această poziție, performanțe notabile.

A câștigat titlul la nivel de tineret cu echipa Primavera a clubului Inter, iar, ulterior, a ajuns să conducă echipa de seniori, bifând o performanță rară: titlul de campion atât ca jucător, cât și ca antrenor al aceluiași club. Această realizare îl plasează într-o categorie importantă în fotbalul italian.

Cristi Chivu a preluat echipa milaneză în vara anului 2025, după un sezon dificil al echipei și în câteva luni a reușit să câștige titlul și Cupa Italiei cu Inter Milano. Românul este primul antrenor din istoria clubului care câștigă Serie A și Cupa Italiei în primul său sezon pe banca tehnică.

După ce a luat titlul și Cupa Italiei, Cristi Chivu a vorbit despre momentele de la începutul sezonului, când Inter a pierdut două din primele trei etape din Serie A. Printre altele, antrenorul a simțit să amintească de primul zece la gimnastică din istorie, în contextul în care a dorit să ofere echipei sale nota zece cu felicitări.

„Primul zece din istorie l-a luat gimnasta Comăneci şi era româncă. Şi eu dau nota zece echipei mele. Anul viitor ambiţiile vor fi şi mai mari. Zece cu felicitări, pentru toţi. (...) Era visul meu, al clubului, al suporterilor şi al echipei: ambiţiile Interului, istoria sa din ultimii ani ne spun să menţinem ştacheta sus şi să fim competitivi pe toate fronturile. Uneori reuşim, alteori nu, dar contează ambiţia, munca şi motivaţiile potrivite pentru a atinge obiectivele şi visurile. Acest grup a făcut asta încă de la început, de când au acceptat că reprezentăm ceva mai important decât noi înşine. Câştigarea a două trofee nu este niciodată ceva de la sine înţeles şi este meritul unui grup de băieţi minunaţi. Într-un vestiar, zilnic sunt de gestionat suişuri şi coborâşuri, iar când câştigi, la final trebuie să fii fericit. Merităm asta”, a spus Cristi Chivu pentru presa italiană.

