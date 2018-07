Biletul Zilei 11.07.2018! Căutăm un nou bilet câștigător cu meciurile sigure de miercuri

Biletul Zilei 11.07.2018! Biletele ”La sigur” și ”spectacol” fac cu schimbul în această săptămână. După ce luni am avut tichetul cu multe goluri câștigător, ieri am lovit pe biletul de siguranță. Am mizat pe 3 meciuri din preliminariile Ligii Campionilor și nu am dat greș.