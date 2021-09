Când va avea loc nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Tatăl tenismenei a făcut dezvăluiri despre marele eveniment

Simona Halep și Toni Iuruc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt extrem de fericiți și se gândesc la un viitor împreună, motiv pentru care au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească.

Deși tenismena este foarte discretă și își ține viața personală cât mai departe de luminile reflectoarelor, tatăl sportivei a decis să vorbească despre momentul pe care fiica sa și iubitul său îl așteaptă cu mare nerăbdare.

Când și undeva va avea loc nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc

Stere Halep a dezvăluit data nunții fiicei sale, dar și locul în care se va desfășura evenimentul important. Acesta a oferit informații despre căsătoria Simonei Halep cu Toni Iuruc într-un interviu telefonic pentru Antena Stars.

Tatăl sportivei a mărturisit faptul că nunta va avea loc cununia civilă a fiicei sale cu Toni Iuruc: "Da, este cununia civilă care se va desfășura la primăria județului și se întocmesc actele. Ăsta este evenimentul."

Întrebat despre cine sunt invițatii, dar și dacă are emoții, Stere Halep a oferit câteva câteva răspunsuri ferme și clare.

Citește și: Simona Halep și-a deschis o nouă afacere. Ce business are în locul fostei cafenele din Constanța

"Noi suntem neam mare, încă nu i-am numărat. (...) Nu am emoții pentru că deja se știe, deci sunt niște formalități. Emoțiile au trecut.", a mai spus tatăl Simonei Halep, la Antena Stars.

Stere Halep a mai fost întrebat și despre cum se înțelege cu viitorul ginere. Acesta a dezvăluit că au o relație bună și că se înțeleg bine.

"Păi, cum să mă înțeleg, foarte bine, deocamdată. (...) După cum se vede, e ok, totul îi merge foarte bine Simonei.", a mai adăugat el.

În ceea ce privește cununia religioasă, cei doi încă nu și-au ales ziua în care să o facă, însă o au în plan.

Cum a fost cerută Simona Halep în căsătorie de Toni Iuruc

Simona Halep a mărturisit într-o conferință de presă că a fost cerută în căsătorie de iubitul său, descriind momentul cererii în căsătorie ca pe unul extrem de deosebit:

„E foarte frumos (n.r. - inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep, potrivit AS.ro.

Citește și: Prima imagine postată de Simona Halep de la logodna cu Toni Iuruc. Gesturi de tandrețe între campioana noastră și soțul său

Tenismena a vorbit și despre planurile de viitor și despre un copil după ce mai câștigă un turneu de Grand Slam.

„Așa am zis?. Îmi doresc, așa să fie! După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil”, a mai dezvăluit ea.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi