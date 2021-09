Ce mesaj a transmis Darren Cahil în ziua nunții Simonei Halep. Imaginile publicate de antrenorul tenismenei

Vestea nunții Simonei Halep cu Toni Iuruc a străbătut întreaga lume a tenisului. Celebrul antrenor Darren Cahil a ținut să-I facă o urare pe Twitter tenisemeni romance. „Cununia dintre Simo și Toni în România. Felicitări, vă îmbrățișez pe amândoi! Un cuplu fantastic”, a scris Darren Cahil, publicând câteva imagini din timpul cununiei.

Darren Cahil și Simona Halep au o relație specială. Chiar dacă a existat o perioadă în care cei doi au întrerupt colaborarea, Simona Halep și Darren Cahil au decis să lucreze iar împreună.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! 🍾💃🕺 pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ