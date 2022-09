Cum a fost sărbătorit David Popovici la liceul în care învață. Cadoul inedit al profesorilor pentru majoratul campionului mondial

În urmă cu doar o săptămână, pe 15 septembrie, David Popovici a împlinit 18 ani. Băiatul de aur al natației și-a sărbatorit majoratul în mod discret, alături de familie, însă a primit și o surpriză total neșteptată din partea profesorilor săi de la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”. Cu ocazia aniversării sale și a performanțelor uluitoare, dascălii săi care l-au susținut încă de la începutul carierei, i-au făcut un cadou inedit.

David Popovici a primit un cadou special de majorat din partea profesorilor săi

Nu este o surpriză pentru nimeni că David Popovici este admirat și apreciat de întreaga lume, cu atât mai mult de cei care au fost martori ai evoluției sale uimitoare.

La doar 17 ani, sportivul român a lăsat cu gura căscată întreg mapamondul cu performanțele sale și în prezent, este cel mai rapid înotător din lume, la proba de 100 m liber, după ce a doborât recordul deținut din 2009.

Doar anul acesta, David Popovici a plecat acasă cu 13 medalii, dintre care 11 de aur, în urma marilor competiții de înot la care a participat. Toate acestea fiind posibile datorită dedicării și muncii sale, dar și mulțiumită susținătorilor săi.

Citește și: David Popovici a fost „curtat” de mai multe Universități americane. Care a fost motivul pentru care a refuzat să meargă în SUA

Pe lângă părinții săi care îi sut alături la orice pas, campionul mondial este susținut și de profesorii lui de la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” și cu ocazia aniversării majoratului, ei i-au pregătit un cadou inedit.

Inspirându-se de la celebrul „Walk of Fame” de la Hollywood, ei i-au oferit lui David Popovici propria stea pe „Walk of Fame din Coșbuc”. Dascălii s-au pozat alături de elevul lor de care sunt foarte mândri și ai postat imaginile pe pagina oficală de Facebook a liceului.

„Lui David i-am pregătit surpriză din timp, dar am așteptat sa treacă bucuria celebrării vârstei de 18 ani! Si să il sarbatorim si noi, așa cum se cuvine in Cosbuc, asa că de azi , Walk of Fame din Cosbuc are prima stea- steaua lui David! Să ne bucurăm, așadar! So proud of you, David!!!”, este mesajul care însoțește fotografiilor de pe rețelele dre socializare.

Citește și: Ce hobby-uri are David Popovici și cum se va pregăti pentru examenul de Bacalaureat. „Racheta” intră de la toamnă în clasa a 12- a

Într-un interviu acordat în urmă cu doar câteva luni, David Popovici a dezvăluit faptul că uneori îi este destul de greu să se împartă între antrenamentele zilnice, care uneori pot fi și două la număr, și liceu. Totuși, seara, atunci când mai are niște timp liber, se ocupă de teme și de învățat.

Mai mult decât atât, David Popovici a dezvăluit că a văzut o diferență clară între el, care este la un liceu teoretic, și alți tineri, care sunt la licee sportive și cărora le este mult mai ușor să țină pasul cu orarul și cu cerințele profesorilor. Așadar, deși este un sportiv de performanță, sportivul român nu neglijează deloc școala, lucru ce este remarcabil.

Momente pline de suspans și emoții intense în cele mai noi episoade. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.