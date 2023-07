VIDEO | David Popovici s-a calificat în Finala la 100 m liber la CM de înot de la Fukuoka 2023. Vezi cursa nebună a românului

După ce a ratat dramatic o medalie la proba de 200 m liber, David Popovici și-a adjudecat locul în Finala de 100 m liber la Campionatele de înot de la Fukuoka 2023. Finala se vede în exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY, joi, la 14:21.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY