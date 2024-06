Momentul în care a fost intonant imnul României pentru David Popovici | VIDEO. Prima reacție a sportivului după aurul obținut

David Popovici a urcat pe podium la CE de natație de la Belgrad unde și-a primit medalia de aur, după fabuloasa cursă de la 100 m liber, pe care a câștigat-o. Ceremonia a ost transmisă live în AntenaPLAY.

Bronz a obținut favoritul gazdelor, sârbul Andrej Barna, în vârstă de 26 de ani. Arginutl la proba de 100 m de la Campionatele Europene de natație de la Begrad a fost câștigat de Nandor Nemeth, în vârstă de 24 de ani, din Ungaria. David Popovici a câștigat aurul și i s-a intonat imnul „Deșteaptă-te, române!”.

Imediat cum și-au terminat cursa, David Popovici și rivalul său, Nandor Nemeth, s-au felicitat reciproc, strângându-și mâinile.

David Popovici a mărturisit că nu s-a gândit la medalie, ci la strategia de a pleca rapid în cursă și de a se întoarce și mai tare după primii 50 de metri.

„Am încercat să plec mai tare decât în calificări și semifinale. L-am întrebat pe domnul Adi dacă ar fi o greșeală și dacă e normal să îmi fie frică. Mi-a zis să nu îmi fac griji, nu se va întâmpla nimic. Mi-a zis să încerc să plec cât de tare pot.

Am plecat cât de tare am putut, am întors cu al doilea cel mai rapid sprint din istorie, așa cred. Dacă nu chiar primul. Trebuie să am mai multă încrede în mine. Eu pot! Nu mă așteptam la timpul ăsta. Nu mă gândeam la medalie. Mi-ar fi plăcut să câștig aurul, era undeva în spatele minții. Singurele obiective au fost să plec rapid, să îmi iasă elementele tehnice și să mă întorc și mai tare. Atât!.

Cred că anul acesta e mai bine decât anul trecut. Am fost la câteva ediții de europene. Parcă devin din ce în ce mai familiar cu formatul, cu publicul, cu totul. Mă simt din ce în ce mai bine la Europene. Se vede frumos pe hârtie că mi-am apărat titlul. Dar nu a contat niciodată cu adevărat pentru mine. E un bonus, așa îmi place să mă gândesc. E un bonus„, a spus David Popovici, conform gsp.ro.

David Popovici a câştigat medalia de aur în „proba regină” a nataţiei, la Campionatele Europene de nataţie. Cursă colosală a românului în finala care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

David Popovici a scos un timp fabulos în finala cursei de 100 de metri liber. A terminat cursa cu timpul de 46:88 de secunde. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sârbul Andrej Barna (47.66).

David Popovici urmează să concureze la 200 m și va putea fi văzut live în AntenaPLAY după cum urmează:

200 m liber

Serii – 20 iunie, 10:30

Semifinale – 20 iunie, 19:41

Finala – 21 iunie, 19:36

4×100 m liber

Serii – 20 iunie, 11:28

Finala – 20 iunie, 20:45