De ce nu a fost Edi Iordănescu la nunta lui Denis Drăguș cu Vanessa. Cum au arătat tricolorii generației de suflet la eveniment

Denis Drăguș și Vanessa Drăguș s-au căsătorit pe 10 iulie 2024. La eveniment au fost prezenți, printre alții, și colegii generației de suflet. Denis Drăguș a descris perioada în care a ajuns până în optimi la EURO, în care s-a căsătorit și și-a botezat mezina, ca cea mai frumoasă vară din viața sa.

Pentru că organizarea nunții lui Drăguș a fost din scurt, Edi Iordănescu a plecat în vacanță și nu a ajuns la eveniment, a spus mirele. Din fericire, colegii din generația de suflet au putut fi alături de Denis.

Nicolae Stanciu, Radu Drăgușin, Denis Alibec, Florinel Coman, Ianis Hagi, s-au numărat printre invitații de seamă la eveniment.

Cea mai frumoasă vară din viața lui Denis Drăguș. Generația de suflet a fost la nunta fotbalistului

„Am emoții pentru că e un moment special pe care nu îl trăiești în fiecare zi. Mă bucur că s-a întâmplat și că am făcut pas. Alături de ceea ce s-a întâmplat în vara asta, e cel mai frumos moment. E cea mai frumoasă vară din viața mea. E un sentiment unic, greu de descris.

Eu speram să schimb data nunții (n.r. râde). De accea nu am pregătit nimic, după meciul cu Olanda am început să ne pregătim. Nu am vrut să ne gândim la asta, ne-am gândit că o să mergem mai departe. Eu mai îmi doresc copii, îmi doresc și un băiat. Îmi doresc să fim cât mai mulți și sănătoși.

Am avut două perechi de nași. Cu Șumi am o relație specială, și el m-a ajutat foarte mult. Îi mulțumesc că e alături de mine.

Mă bucur că îi am pe colegi alături, mai ales că a fost foarte din scurt. Mă bucur să am alături de mine oameni speciali. Au venit toți la care mă așteptam, nu m-a surprins nimeni. Sper să avem o seară frumoasă.

(N.r. Edi Iordănescu nu este aici) Din păcate, sau din fericire, selecționerul are nevoie de puțin timp pentru vacanță. Poate pentru unii a fost dificil să ajungă, a fost foarte din scurt. Fiecare are nevoie de o pauză”, a spus Denis Drăguș, potrivit as.ro.

Evenimentul a fost unul fastuos, iar invitații s-au distrat pe cinste. Vanessa a radiat de fericire la brațul soțului său, iar tricolorii au făcut senzație la eveniment.

Florinel Coman, în stilul caracteristic, nu a ratat ocazia de a face o glumă alături de colegi: „Uite, mamă, sunt la nunta lui Dediș și m-am întâlnit cu domnul director (N.r. Nicolae Stanciu) și cu domnul de mate (n.r. Denis Alibec)”.

Denis Drăguș și Vanessa formează un cuplu de mai mulți ani, dar acum au hotărât să oficializeze relația. Ei au împreună două fiice, Gloria și Deryam, mezina botezată în aceeași zi cu nunta.

