Sora lui Edi Iordănescu explică motivul pentru care selecționerul Naționalei vrea să se retragă. Parcursul Naționalei la EURO 2024 i-a adus acestuia titlul de „Cel mai bun strateg” pe care l-a avut echipa.

Edi Iordănescu a devenit un erou pentru România alături de întreaga echipă Națională după parcursul de la EURO 2024. Împreună au scris istorie și au devenit „Generația de Suflet”, unind românii de pretutindeni.

Acum selecționerul se gândește să se retragă de la Națională. Sora lui explică motivele pentru care ar vrea să renunțe.

Maria Iordănescu spune de ce ar vrea să renunțe Edi Iordănescu la Națională: „Să o ia pe altă cărare”

Edi Iordănescu este cel care, alături de echipa Națională, a dus România până în optimi la EURO 2024. Au fost câteva săptămâni cu adevărat de poveste, iar selecționerul se află acum pe culmile succesului, însă știe că locul respectiv este extrem de periculos.

Mandatul de selecționer al lui Edi Iordănescu a expirat după partida cu Olanda de la EURO 2024.

„Nu ştiu ce va fi. Acum cred că familia mea are nevoie de mine mai mult ca echipa naţională. Au fost doi ani și jumătate grei, cu atacuri în unele momente, cu lipsă de încredere”, a declarat acesta, potrivit unei surse.

Cu toate acestea, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a declarat la întoarcerea Naționalei în țară: „Noi suntem încrezători că în cel mult o săptămână vom putea practic să comunicăm viitorul lui Edi Iordănescu la echipa naţională. Planul B pentru postul de selecţioner este tot Edi Iordănescu.”

Însă familia selecționerului nu vede lucrurile în acest fel. Maria Iordănescu, sora acestuia, explică modul în care se vede viitorul din cadrul familiei sale.

Fotbalul reprezintă o mare parte din viața familiei Iordănescu, însă Maria consideră că, după ce tatăl ei a renunțat la această lume, este timpul ca fratele său să-i calce pe urme.

„Eu i-am spus că da, mi-aș dori pentru el, ca la un moment dat să se liniștească și să o ia pe altă cărare. Domeniul în care activează acum este unul consumator. Hai să nu spun energie, că ar fi prea puțin și aș minimiza mult fenomenul. E consumator de spirit, de suflet. Te macină pe interior”, a precizat aceasta.

Jignirile și criticile de la începutul mandatului de selecționer și până la începutul Campionatului European au făcut mult rău familiei sale și, în special, lui Edi Iordănescu.

„Lumea în care trăim este plină de răutăți și de jigniri, care ajung mult mai ușor la oamenii vizați, din cauza mediului online”, a mai adăugat Maria Iordănescu.

Cu toate acestea selecționerul i-a făcut pe jucătorii săi să prindă încredere în propriile forțe și să dea tot ce au mai bun pe teren.

Acesta este însă ademenit acum de echipe importante din lumea arabă, dar are în balanță și viața de familie.

„El seamănă din ce în ce mai mult cu tata. Mi-aș permite eu să fac această afirmație. Și când spun asta mă refer la faptul că ascultă sfaturile celor din jur, dar pune în aplicare doar ce consideră el. Așa cum făcea și tata, de altfel”, susține sora selecționerului.

Conform sursei menționate anterior, în cazul în care Edi Iordănescu nu rămâne la Națională, FRF are pe listă nume importante din fotbalul românesc, precum Cristi Chivu, Mirel Rădoi, Adrian Mutu, Marius Șumudică, Laurențiu Reghecampf, Mircea Lucescu sau cu Loți (László) Bölöni (recent demis de la Metz).

„Seara trecută am participat la avanpremiera filmului In inima naționalei.. incredibil!! Cunoscându-l pe fratele meu, mă așteptam să creeze un grup compact, să pună suflet și să scoată din desaga lui ce are mai bun, dar imaginile surprinse din vestiar 🤯 au fost la alt nivel.

Cred că primul felicitat ar trebuie să fie Remus Achim, regizorul, care cu o măiestrie chirurgicală a reușit o ecranizare perfectă a suflului echipei noastre naționale. Cu discreție, s-a strecurat printre jucători, în vestiare și a reușit să scoată la suprafață personalitatea fiecăruia, a reușit să îi surprindă umani, așa cum și sunt: cu stângăcii, cu temeri, cu îndoieli, dar totuși mereu încrezători că vor duce echipa la un turneu final.

În timp ce toți îi criticau, ei se încurajau reciproc și își promiteau unul altuia calificarea. E meritul lor, al jucătorilor.

L-am remarcat pe Horațiu Moldovan… M-a suprins plăcut, m-am regăsit în povestea lui, povestea în care te împiedici, cazi, crezi că ar trebui să renunți și totuși nu o faci.

Mihăilă și Drăgușin ar continua lista. Filmul a reușit totuși să îmi smulgă și câteva lacrimi. M-a atins discursul lui Ianis Hagi… un jucator căruia i-au fost furate, pe nedrept, de prea multe ori, reușitele, reușite diminuate de grandoarea numelui. Însa doar accidentarea suferită a reușit să îi reducă temporar avântul.

Apogeul echipei naționale nu a fost încă atins, veți vedea lucrul acesta. Își doresc prea mult și cred din suflet că vor continua să lupte, asta mi-a inspirat filmul.

Și nu în ultimul rând, el… fratele meu. Responsabilul cu ruinarea machiajului meu 😂 voi fi succintă: dacă până acum eram mândră să port numele tatălui, de acum sunt mândră să îl port pe al fratelui, restul îi voi transmite în privat.

Sunt sigură că a fost alături de fiecare jucător al lui, așa cum a fost alături de fiecare dintre cei trei frați mai mici - ca un părinte, dar și ca cel mai bun prieten, ca antrenor, dar și ca un bun ascultător.

Sunt mândră să fiu sora ta, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru familia ta, pentru băieții tăi și pentru țara ta. Dumnezeu a fost, este și va fi cu noi! Hai România!🇷🇴”, este mesajul postat de Maria Iordănescu înainte cu aproximativ două luni, când încă nici nu visam la reușitele echipei Naționale la EURO 2024.