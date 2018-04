Irina Begu și Sorana Cîrstea au început sezonul de zgură. Trei seturi de 6-0 și o răsturnare de scor incredibilă în meciul Soranei

Victorioasă la Cluj contra elvețiencei Timea Bacsinszky, Irina Begu a început cu dreptul și turneul din Turcia. Românca, locul 37 WTA, s-a calificat în turul 2 după ce a învins-o pe slovena Dalila Jakupovic, locul 130 WTA, venită din calificări, scor 7-5, 6-0, după o oră şi 44 de minute. În turul secund, Begu o va întâlni pe Christina McHale (SUA), locul 88 mondial.

.@Irina_Begu starts her @Istanbul_Cup campaign with a 7-5, 6-0 win over Jakupovic! pic.twitter.com/hQCy5FcQgW