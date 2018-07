OFICIAL: Doi jucători din naționala României au schimbat echipele. Unul a semnat cu o dublă câștigătoarea a Cupei Campionilor

Goalkeeper-ul de 31 de ani a semnat azi un contract pe o perioadă de trei ani cu Nottingham Forest, a anunţat gruparea din Championship, liga secundă a Angliei, pe site-ul oficial. Pantilimon a avut o perioadă nefastă la Watford, unde a fost mai mult rezervă. Din a doua jumătate a sezonului trecut, acesta a jucat sub formă de împrumut de la Watford, iar acum a fost transferat definitiv, pentru o sumă nedezvăluită.

”Nottingham Forest este încântată să anunțe transferul definitiv al portarului român Costel Pantilimon. Acesta a semnat un contract defintiv pe durata a 3 sezoane”, anunță ”pădurarii”.

