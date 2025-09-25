(P) România pornește cu șansa a 2-a în meciul cu Austria, de pe 12 octombrie

După startul nefast din această campanie de calificare la Cupa Mondială din 2026, echipa națională a României va disputa următorul meci oficial pe 12 octombrie, de la ora 21:45, contra Austriei. Cotele la pariuri au fost anunțate deja, iar echipa noastră pornește cu șansa a doua.

"Tricolorii" nu au nici pe departe parcursul pe care și-l doreau în preliminarii. Au început cu un eșec pe teren propriu contra Bosniei, iar înfrângerea din deplasare cu Austria și remiza cu Cipru ne-au scăzut și mai mult șansele de calificare directă. Am învins până acum doar San Marino în deplasare și Cipru pe teren propriu.

Clasamentul grupei H:

1. Bosnia și Herțegovina - 12 puncte (5 meciuri)

2. Austria - 12 puncte (4 meciuri)

3. România - 7 puncte (5 meciuri)

4. Cipru - 4 puncte (5 meciuri)

5. San Marino - 0 puncte (5 meciuri)

Având în vedere diferența de puncte din clasament, este clar că trebuie să învingem Austria în meciul de pe 12 octombrie pentru a mai păstra șanse teoretice la calificarea directă. Cu un eșec, Austria s-ar duce la 8 puncte și am rata practic calificarea directă. Totuși, o victorie ne-ar apropia la 2 puncte de austrieci și încă am avea un meci în deplasare în Bosnia.

Realitatea este că nu va fi deloc ușor contra Austriei, dar avem experiența meciului de pe teren propriu cu Elveția, pe care l-am câștigat. Austria, de altfel, a fost marea favorită a grupei H încă din start. Și atunci și acum, platformele cu cote pariuri fotbal i-au creditat pe austrieci cu prima șansă la locul 1. În schimb, România a pornit cu șansa a doua, însă Bosnia este formația care se luptă cu

Austria pentru prima poziție. Pentru meciul cu Austria, cotele 1x2 arată în felul următor:

· victorie România - 4.20

· egal - 3.50

· victorie Austria - 1.90

Mircea Lucescu rămâne la echipa națională

După remiza cu Cipru, care a fost precedată de un eșec într-un meci amical contra Canadei, s-a discutat intens despre posibila plecare a lui Mircea Lucescu. Inclusiv selecționerul a spus că este gata să plece dacă se va ivi o variantă mai bună. S-a vehiculat numele lui Gică Hagi, însă în cele din urmă FRF l-a reconfirmat pe Lucescu în funcția de selecționer.

După discuția pe care a avut-o cu conducerea FRF, Mircea Lucescu a explicat motivele pentru care a ales să continue la naționala României.

"Ce pot să spun? M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident.

Am încredere că echipa asta va reveni acolo unde îi e locul și unde a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante. Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta. Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național", a spus Mircea Lucescu, potrivit DigiSport.

Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan, gata să revină la echipa națională. Ar putea fi prezent și Lisav Eissat

La acțiunea din luna octombrie, Mircea Lucescu s-ar putea baza pe doi jucători pe care nu i-a avut la dispoziție în ultima perioadă. Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor pe finalul perioadei de mercato și a început să prindă minute pentru gruparea turcă. În mod sigur, Ianis va face parte din lotul României la meciurile din luna octombrie, în cazul în care va fi sănătos.

Un alt jucător de care Mircea Lucescu s-a interesat în ultima perioadă a fost Olimpiu Moruțan. Acesta s-a transferat în prima ligă din Grecia, la Aris, unde a început să prindă minute după o perioadă mai puțin fastă. Olimpiu Moruțan a fost un jucător important din campania precedentă de calificare, astfel că Mircea Lucescu se bazează pe el.

Printre surprize ar putea apărea și fundașul central Lisav Eissat de la Maccabi Haifa. Acesta a fost inclus de selecționer în lotul preliminar cu stranieri. Eissat are 20 de ani, e cotat la 300 de mii de euro și s-a născut la Haifa din mamă româncă și tată israelian.

Lotul preliminar cu stranieri este următorul:

· PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

· FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

· MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

· ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai sus plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

Campania de calificare se încheie în luna noiembrie

După meciul cu Austria, România va mai disputa două meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Pe 15 noiembrie, în deplasare, vom întâlni Bosnia și Herțegovina, iar campania o vom încheia pe teren propriu, cu un duel contra San Marino, pe 18 noiembrie.

La Mondial se califică direct doar prima clasată. România are asigurat locul de baraj prin prisma parcursului pe care l-a avut în Liga Națiunilor, ceea ce înseamnă că vom trăi cu emoții confruntările din primăvara lui 2026.

Echipa noastră nu a mai fost prezentă la un Mondial din 1998, când a fost eliminată în optimi, de Croația.