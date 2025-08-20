Ianis Hagi se pregătește să devină tătic. Soția sa, Elena, este în sala de nașteri: „Am o responsabilitate”

Elena Hagi se pregătește să aducă pe lume primul său copil, conform Libertatea. Iată la ce spital se află nora lui Gică Hagi.

În luna martie 2025, Gică Hagi anunța că va deveni bunic. În timpul sarcinii, imaginile cu nora sa au apărut destul de rar, iar tânăra familie a fost extrem de protectivă. Discreția lor însă a fost pe deplin înțeleasă.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, declara Gică Hagi.

Elena Hagi va aduce pe lumea primul copil

Apropiații familiei au dezvăluit, conform surselor Libertatea, că Elena Hagi se află la Spitalul Clinic Sanador și se pregătește să aducă pe lumea primul său copil. Deși a fost internată de luni, nașterea a fost programată pentru 20 august 2025.

Elena și Ianis Hagi vor avea un băiat, potrivit informațiilor oferite în exclusivitate pentru Libertatea. Sportivul dorește să adopte aceeași manieră de parenting precum părinții săi. El a declarat deja că își dorește ca viitorii săi copii să-și descopere pasiunile, să le urmeze și să facă performanțe în domeniile alese.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, spunea el.

Elena și Ianis Hagi și-au unit destinele pe 14 iulie 2024, într-o ceremonie fastuoasă pe Domeniul Ştirbey. Imaginile s-au putut vedea în exclusivitate la Antena 1. Cununia religioasă a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar marea petrecere, la care au paricipat peste 700 de invitați, a avut loc la Domeniul Știrbey, din Buftea.

Ianis Hagi și aleasa inimii lui au făcut cununia civilă în chiar prima zi de Crăciun, după ce s-au logodit la Paris.

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Ştiam că nu este o relaţie de copii. Am simţit o emoţie puternică”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu exclusiv pentru Observator.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simţit că ne cunoaştem dintotdeauna. Am ştiut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră”, a precizat şi Elena Hagi.