Presa italiană anunță încă o mutare de senzație la Juventus: cel mai spectaculos jucător de la Real Madrid

Jurnaliștii italieni scriu că relația dintre Marcelo și Lopetegui este una extrem de rece, brazilianul fiind schimbat în meciul cu Girona după numai 60 de minute de joc.

Tuttosport not giving up on Marcelo to Juventus. They say Real Madrid could be willing to do a swap with Alex Sandro coming to the Bernabeu. pic.twitter.com/gfgQtbR7bT