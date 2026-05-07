Antena Căutare
Home News Sport Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)! Cele mai tari meciuri se văd LIVE în AntenaPLAY

Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)! Cele mai tari meciuri se văd LIVE în AntenaPLAY

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, grupa de elită, revine LIVE în AntenaPLAY. Competiţia va fi găzduită anul acesta de Elveţia, la Zurich şi Fribourg, în perioada 15-31 mai 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 14:34 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 14:35
Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)! Cele mai tari meciuri se văd LIVE în AntenaPLAY | GettyImages
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cele mai tari meciuri din faza grupelor şi fazele eliminatorii ale competiţiei din Elveţia vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)

Hocheiul internaţional revine cu prima competiţie majoră după Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ultimul an a fost de vis pentru Statele Unite. Americanii au câştigat anul trecut Campionatul Mondial după o pauză de 92 de ani şi şi-au trecut în cont a doua medalie de aur la Mondiale. Anul acesta, Jack Hughes a marcat golul de aur în finala cu Canada de la Milano Cortina, iar americanii au cucerit pentru a treia oară aurul olimpic, după ce au mai câştigat Jocurile Olimpice în 1960 şi 1980.

La ediţia de anul acesta vor participa 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.

Articolul continuă după reclamă

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.

Din cele două grupe, primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ultimele clasate din fiecare grupă vor retrograda în Divizia I/A.

Grupa A

Elveţia

Statele Unite ale Americii

Finlanda

Germania

Letonia

Austria

Ungaria

Marea Britanie

Grupa B

Canada

Suedia

Cehia

Danemarca

Slovacia

Norvegia

Slovenia

Italia

Meciurile care vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă 2026

15 mai:

Finlanda – Germania, ora 16:20

Canada – Suedia, ora 16:20

SUA – Elveţia, ora 20:20

16 mai:

Slovacia – Norvegia, ora 12:20

Ungaria – Finlanda, ora 16:20

Italia – Canada, ora 16:20

Slovenia – Cehia, ora 20:20

17 mai

Marea Britanie – SUA, ora 12:20

Danemarca – Suedia, ora 16:20

Germania – Letonia, ora 20:20

18 mai

Finlanda – SUA, ora 16:20

Germania – Elveţia, ora 20:20

Suedia – Cehia, ora 20:20

19 mai

Italia – Norvegia, ora 16:20

Slovenia – Slovacia, ora 20:20

20 mai

Austria – Elveţia, ora 16:20

Suedia – Slovenia, ora 20:20

SUA – Germania, ora 20:20

21 mai

Canada – Norvegia, ora 16:20

Danemarca – Slovacia, ora 20:20

22 mai

Canada – Slovenia, ora 16:20

Suedia – Italia, ora 20:20

23 mai

Letonia – SUA, ora 12:20

Slovacia – Cehia, ora 16:20

Norvegia – Suedia, ora 20:20

24 mai

Danemarca – Italia, ora 16:20

Slovacia – Canada, ora 20:20

25 mai

SUA – Ungaria, ora 16:20

Slovenia – Italia, ora 20:20

26 mai

Suedia – Slovacia, ora 16:20

Elveţia – Finlanda, ora 20:20

Cehia – Canada, ora 20:20

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta” Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: &#8220;Realitatea e asta&#8221;
Observatornews.ro La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul
Antena 3 Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love” Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cine e și cum arată Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Cu ce se ocupă acum fosta doamnă Hagi
Cine e și cum arată Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Cu ce se ocupă acum fosta doamnă Hagi
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026. Prima competiție oficială din acest an
David Popovici a câștigat medalia de aur la Campionatele Naționale de natație din 2026. Prima competiție...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR!
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR! BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x