Provocare INEDITĂ pentru Horia Tecău, fără rachetă de tenis! Postura complet diferită în care se va afișa la două școli

Jucătorul de tenis Horia Tecău se va întâlni săptămâna viitoare cu aproape 1.000 de elevi de la două școli din Cluj-Napoca pentru a le oferi, împreună cu Asociația Curtea Veche, cartea sa, „Viața în ritm de tenis”, precum și autografe, sfaturi și povești din copilăria sa.

Întâlnirile se vor desfășura pe 12 septembrie, la Liceul Teoretic „Báthory István” și la Școala Generală „Ion Agârbiceanu” din Cluj-Napoca, cu sprijinul BRD Société Générale.

„Viața în ritm de tenis”, volumul apărut la Curtea Veche Publishing, este prima autobiografie scrisă de către un jucător profesionist de tenis român, dedicată copiilor. În paginile sale, Horia Tecău îşi povesteşte experienţele trăite încă dinaintea momentului în care a început să joace tenis - și până în prezent, când este un campion cu 35 de titluri câștigate la dublu, dintre care 18 alături de partenerul său actual, Jean-Julien Rojer.

Ce diferențiază această autobiografie de altele este modul în care Horia îi invită pe tinerii cititori să descopere povestea sa, îndemnându-i să își urmeze visurile indiferent de cât de mari pot fi obstacolele: cartea este presărată cu ilustrații atractive pentru copii și tineri, cu pagini lăsate libere pentru notițe, îndemnuri pentru copii să își scrie propria poveste în paginile cărții, dar și un dicționar al termenilor din tenis pe înțelesul tuturor.

Perseverența l-a ajutat să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni români, iar prin sfaturile oferite în volumul „Viața în ritm de tenis”, dar și prin angajamentul pe care și l-a luat de a face în mod constant vizite în școli și de a interacționa cu cei mici - își propune să îi inspire să-și aleagă drumul unui mod de viață sănătos și activ.

„Fiecare eveniment de acest fel este un prilej de a mă reîntâlni cu mine însumi la vârsta copilăriei și de a-mi analiza parcursul: obstacolele pe care le-am depășit, înfrângerile, succesul. Mi-am dorit dintotdeauna să pot împărtăși cu cei mici lecțiile pe care le-am învățat și eu, la rândul meu, când eram de vârsta lor – despre viață, despre curaj, despre perseverență și despre ce înseamnă să îți urmezi un vis, chiar și atunci când ești singurul care crede în el. Sper ca «Viața în ritm de tenis» să inspire cât mai mulți copii să aibă curajul de a-și urma pasiunile”, a spus Horia Tecău.

„Ce facem zi de zi pentru ca să ne îndeplinim visele? Este una dintre provocările pe care le lansăm publicului cititor prin proiectele noastre. Alături de Horia, copiii descoperă ce înseamnă să ai o pasiune, ce înseamnă să cazi, să te ridici, să ai încredere în propriile forțe când alții nu mai au în tine și cu perseverență să mergi mai departe. De curând, cartea lui Horia Tecău a fost tradusă în limba engleză - «Life is like a tennis game» - și prezentată cu succes la US Open Grand Slam”, a spus Irén Arsene Mate, președintele Asociației Curtea Veche.

În cadrul celor două evenimente, realizate împreună cu echipa Asociației Curtea Veche și BRD Société Générale, cunoscutul jucător de tenis le va povesti copiilor cum a fost ajutat de lectură în tot ce și-a propus, de ce cărțile și sportul sunt ingredientele pentru o carieră de succes. Discursul său va fi urmat de o donație de carte „Viața în ritm de tenis” și o sesiune de autografe.