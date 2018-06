România - Argentina 3-2, de la World Cup '94, cel mai frumos meci din istoria Cupei Mondiale! ”Generația de Aur”, ridicată în slăvi în presa britanică

Jurnalistul britanic Craig McCracken de la celebra publicație ”The Guardian” scrie un articol de excepție dedicat meciului România - Argentina de la Cupa Mondială din SUA 1994. McCracken și-a ales meciul preferat din istoria tuturor cupelor mondiale și încearcă să își convingă cititorii că duelul de pe Rose Bowl din Pasadena, România - Argentina, a fost cel mai frumos din istorie.

