Simeone, după victoria cu Liverpool: Dacă atacanţii nu participau la faza defensivă, echipa nu ar fi reuşit să câştige

"Am avut un meci dificil, contra unui adversar puternic, dar am avut un scop clar în cap. Dacă atacanţii nu participau la faza defensivă, echipa nu ar fi reuşit să câştige. Noi am început să câştigăm meciul încă de când am ajuns la stadion. Primirea fanilor a fost impresionantă. În cei opt ani petrecuţi aici, nu am văzut aşa ceva", a declarat Simeone.

Atletico Madrid a învins Liverpool, scor 1-0, marţi seară, în turul optimilor Ligii Campionilor.

Sursa : news.ro