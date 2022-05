Simona Halep, gest nervos sub ochii noului său antrenor, Patrick Mouratoglou. Ce a făcut jucătoarea de tenis

Simona Halep a oferit un meci palpitant, care s-a încheiat cu scorul 6-4, 6-4, în defavoarea americancei Cori Gauff, sub privirile antrenorului Patrick Mouratoglou. Deși a fost un meci în care românca a dominat, la un moment dat, în setul al doilea, sportiva a făcut un get nervos, lovindu-se cu palma în cap.

Imaginile cu Simona Halep nervoasă au apărut pe rețelele sociale.

Simona Halep a avut parte de mai multe ieșiri nervoase pe parcursul carierei sale: de la gesturi mai subtile, până la trântitul rachetei de tenis.

Ce a transmis Simona Halep după mciul cu Cori Gauff

Românca a vorbit despre momentul din setul al doilea în care s-a enervat, pentru că adversara și-a schimbat strategia, iar ea a trebuit să se adapteze.

„Cred că am jucat exact ceea ce trebuia. În setul al doilea, ea a schimbat ceva, a fost mai agresivă şi nu a fost uşor să-mi adaptez jocul, dar în final am reuşit să o împing în spatele terenului şi am făcut ceea ce am vrut să fac. Am jucat de câteva ori cu ea şi am ştiut la ce să mă aştept. Am fost un pic mai puternică, azi. (n.r. - despre câştigarea turneului) E un an diferit, totul e diferit, încerc doar să mă concentrez pe fiecare meci pe care îl joc şi să cred în şansa mea. Am amintiri grozave, dar finala e foarte departe. Încerc doar să joc cel mai bun tenis al meu, în turul următor", a declarat Halep, pe teren, potrivit news.ro.

În ciuda gestului nervos desfășurat sub privirile noului său antrenor, Simona Halep a avut parte de o victorie meritată din plin.

Cum a explicat Simona Halep decizia de a colabora cu Patrick Mouratoglou, fostul antrenor de tenis al Serenei Williams

Simona Halep a oferit un amplu interviu prin care a vorbit despre așteptările pe care le are de la colaborarea cu fostul antrenor al Serenei Williams. Sportiva româncă a mărturisit că își dorește să revină în topul jucătoarelor de tenis și consideră că Patrick Mouratoglou o poate ajuta să-și îndeplinească acest obiectiv, potrivit tennismajors.com.

„Am dorit să lucrez cu Patrick pentru că îmi doresc foarte mult să revin în vârf şi am simţit că el este cea mai bună persoană care să mă ajute să fac asta. Am fost norocoasă că era disponibil să o facă cu mine. Vreau să revin în vârf şi, bineînţeles, visez la un alt grand slam pentru că de aceea muncesc în fiecare zi", a spus Simona Halep.

Simona Halep a declarat că se așteaptă ca noul ei antrenor să o ajute să devină "puţin mai agresivă" pe terenul de tenis.

„Vreau să iau mingea mai devreme. Vreau să deschid terenul mult mai bine decât am făcut-o înainte. Nu spun că am avut un joc prost înainte, dar vreau să-l fac mai puternic. Mi-ar plăcea să-mi întăresc şi corpul, pentru că nu este uşor să fiu ofensivă, să fiu aproape de linia de fund şi să joc împotriva jucătoarelor care lovesc puternic. Deci trebuie să ai un corp puternic. Voi lucra la asta, dar şi să deschid terenul pentru a folosi unele unghiuri puţin mai bine decât înainte şi, de fapt, pentru a lua mingea mai devreme. Deci, acesta este scopul în viziunea noastră", a spus Simona Halep.

Simona Halep a ratat Finala turneului WTA Dubai 2022, după ce a pierdut meciul cu Jelena Ostapenko. Odată cu accederea în semifinalele turneului WTA de la Dubai, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de 37.500 de dolari. La Australian Open Simona Halep a ajuns până în optimile de finală.

