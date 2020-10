Simona Halep la Roland Garros 2020. Ce a spus înaintea duelului cu Iga Swiatek, pe care a învins-o anul trecut

Poloneza Iga Swiatek, în vârstă de 19 ani, a afirmat că speră să îi pună mai multe probleme Simonei la Roland Garros 2020. Sportiva noastră a răspuns rapid afirmațiilor ei.

"Nu are legătură faptul că am câştigat atât de uşor anul trecut. Va fi cu totul şi cu totul alt meci. Ştiu la ce să mă aştept, ştiu cum joacă, însă este o jucătoare foarte puternică. Loveşte destul de tare mingea, aşa că va trebui să joc poate la fel cum am făcut-o azi (n.r. ieri). Eu vreau doar să joc cât se poate de bine şi să mă concentrez pe mine, nu pe adversară", a declarat Simona Halep, pentru Eurosport, potrivit DigiSport.

Evoluția Simonei Halep la Roland Garros 2020