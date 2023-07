Ultimul anunț despre Simona Halep! Ce s-ar putea întâmpla cu sportiva: „Chiar dacă este nevinovată”

Simona Halep este suspendată provizoriu de anul trecut pentru dopaj, iar șansele ca ea să participe la viitorul US Open sunt destul de mici, precizează președintele Federației Române de Tenis.

Nu numai că îmi distruge reputația, ci și pe mine ca jucător profesionist și nici măcar nu vorbesc despre consecințele asupra sănătății mele mintale. Această nerespectare a regulilor de către ITF (ITIA) cu privire la audierea rapidă pe care am dreptul să o am, este atât de lipsită de respect pentru mine încât nu mai am cuvinte", a spus Halep într-un comunicat.

Întrebat dacă crede că Simona Halep are vreo șansă să obțină undă verde pentru a juca la viitorul US Open, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a răspuns negativ:

