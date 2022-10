Simona Halep și Toni Iuruc au ajuns din nou la notar. Ce s-a întâmplat cu divorțul dintre cei doi

În dimineața de luni, 10 octombrie 2022 Simona Halep și Toni Iuruc au mers la notar pentru a definitiva divorțul. Potrivit fanatik.ro jucătoarea d etenis a fost prima care a intrat în biroul notarial, la jumătate de oră înainte de a ajunge și fostul său soț. Afaceristul a spus câteva cuvinte în fața jurnaliștilor: „Sunt foarte bine. Mulțumesc”, în timp ce Simona Halep a ales să păstreze în totalitate discreția.

Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat oficial

Cei doi au stat aproximativ o oră în biroul notarial și au divorțat oficial, pe cae amiabilă, făă să depună vreo cerere de partaj. Fiecare dintre cei doi foști soți a rămas cu bunurile dobândite pe cont propriu.

Simona Halep a divorţat de afaceristul Toni Iuruc la doar un an de la căsătoria civilă.

Cei doi urmau să se cunune religios în luna noiembrie, însă au decis să meargă pe drumuri separate. La doar o zi după ce omul de afaceri a confirmat despărțirea, cei doi au semnat actele de divorț la un cabinet de avocatură din centrul Bucureștiului.

„Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim! Nu mai insistați, este ultima mea ieșire publică. De restul se vor ocupa avocații în cel mai civilizat mod cu putință”, a declarat Toni Iuruc când s-a aflat despre decizia divorțului.

Sportiva a fost foarte discretă în privința divorțului.

Simona Halep a fost operată la nas

Simona Halep, care recent a împlinit 31 de ani, a avut parte de o operație la nas. Sportiva a precizat că a decis să se opereze și să facă ceva pentru ea personal, după ce a amânat mult timp acest moment.

"Nu am putut face asta mai devreme, deoarece tenisul era prioritatea mea şi nu am găsit timpul necesar şi lunile necesare pentru recuperare. Dar am simţit că este momentul să fac ceva pentru mine ca om. De aceea am făcut şi partea estetică, mai ales că nu mi-a plăcut niciodată nasul meu. Am făcut şi partea funcţională dar şi cea estetică, sunt sigură că mulţi mă înţelegeţi", a mai spus Simona Halep.

Jucătoarea de tenis a precizat că nu va mai participa la competiții în anul 2022.

„Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndepinit”, a spus Simona Halep pe rețelele sociale.

