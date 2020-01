Darren Cahill îi răspunde Simonei Halep: Şi eu voi da câte 50 de dolari pentru fiecare ieşire nervoasă

"Bine, Simona! Şi eu voi da cu tine câte 50 de dolari pentru fiecare ieşire nervoasă. Aşa că, pentru prima dată, voi spune"Bravo"!. Inimile noastre sunt alături de pompieri, voluntari, cei de la serviciile de urgenţă şi de toate familiile afectate de incendii.", a scris Cahill.

well played . I’ll also kick in $50 with you for every Simo snap . So, for the 1st time ever I’ll say “go for it” Our hearts go out to all the firefighters, volunteers, emergency service crews, wildlife & all families affected by the fires

— Darren Cahill (@darren_cahill)

Simona Halep s-a alăturat jucătorilor de tenis din întreaga lume care donează bani pentru victimele incendiilor din Australia, însă dacă majoritatea vor contribui în urma aşilor de la meciuri, românca va da bani pentru fiecare moment în care îl enervează pe Darren Cahill.