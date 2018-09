A fost ucis cu sânge rece în urmă cu 40 de ani, iar acum i-a fost găsit trupul neînsuflețit, după ce din stomacul lui a crescut un smochin! Cum a fost posibil 

Intrigat de copacul care creștea văzând cu ochii într-un mediu neobișnuit, un cercetător s-a apucat să sape în jurul rădăcinilor și mare i-a fost uimirea când a făcut descoperirea.

Ahmet Hergune a fost ucis, în 1974, în timpul conflictului dintre ciprioții turci și ciprioții greci. Timp de aproape patru decenii, rămășițele umane ale acestuia au rămas nedescoperite.

Murdered man's body found after tree 'unusual for the area' grew from seed in his stomachhttps://t.co/3d0t87WXbg pic.twitter.com/oJMb82vShK