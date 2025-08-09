Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele zile, fiind emise atât coduri portocalii, cât și galbene pentru mai multe județe din țară. Indicele temperatură-umezeală ar putea depăși pragul critic de 80 de unități.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări meteorologice pentru zilele următoare.

Descoperă în rândurile de mai jos ce se întâmplă cu temperaturile și în ce zone din țară sunt așteptate temperaturi greu de suportat.

Alertă ANM! Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic ridicat în mai multe județe. În ce zone se vor înregistra 38 de grade

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis trei mesaje de avertizare pentru mai multe zone din țară, anunțând fenomene severe precum: caniculă, disconfort termic ridicat, și noapte tropicală.

Cod portocaliu 9 august ora 12:00 - 10 august ora 10:00

Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18-22 de grade.

Cod portocaliu 10 august ora 10:00 - 11 august ora 10:00

Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Cod galben 10 august ora 10:00 - 11 august ora 10:00

Duminică (10 august), local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Cod portocaliu 11 august ora 10:00 - 11 august ora 23:00

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor fi de 38...40 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod galben 11 august ora 10:00 - 11 august ora 23:00

Luni (11 august), în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei și zona continentală din sudul Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade.

Sursă: meteoromania.ro

